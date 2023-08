Orban. No Kiev in Nato, sì ad acccordo con Mosca su sicurezza. Replica, non barattiamo territori o sovranità

- Advertisement -

AgenPress – L’Occidente dovrebbe “raggiungere un accordo con la Russia sulla nuova architettura di sicurezza, che garantisca la sicurezza e la sovranità dell’Ucraina, ma non la sua adesione alla Nato”.

Così il premier ungherese, Viktor Orban, in un’intervista all’ex conduttore di Fox News, l’americano Tucker Carlson. Secondo Orban, “c’era una maggiore possibilità” di un’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica “nel 2007-2008, quando la Russia era più debole, ma poi la questione è stata rinviata e da allora Mosca è diventata più forte, quindi questa possibilità non esiste più”.

“Non possiamo permetterci che il lungo confine tra Russia e Ucraina diventi un confine della Nato: ciò significherebbe una guerra immediata, un pericolo per tutti noi, anche per Washington” ha aggiunto il premier, ribadendo che una vittoria dell’Ucraina contro la Russia è “impossibile” e che l’unica via d’uscita dalla situazione attuale è il ritorno al potere dell’ex presidente Usa Donald Trump.

“Non sappiamo come vadano le cose in Ungheria, ma l’Ucraina non baratta i suoi territori o la sua sovranità. E non lo farà nemmeno il mondo”, ha replicato su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, rispondendo al premier ungherese Viktor Orban che ha sostenuto che l’Occidente dovrebbe “raggiungere un accordo con la Russia sulla nuova architettura di sicurezza, che garantisca la sicurezza e la sovranità dell’Ucraina, ma non la sua adesione alla Nato”.

Nikolenko ha detto che l’Ucraina ha già iniziato “a preoccuparsi del fatto che Viktor Orban non abbia chiesto di fermare la fornitura di armi all’Ucraina” e che “legalizza l’aggressione della Russia”. Di più, secondo il protavoce del ministero degli Esteri “abbiamo persino iniziato a dubitare della coerenza della posizione del primo ministro ungherese”.