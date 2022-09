Onu. Lavrov accusa l’Occidente di “russofobia”. Ue è una dittatura. Da von der Leyen “minacce senza precedenti”

AgenPress – “La russofobia dell’Occidente è senza precedenti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parlando all’Assemblea Generale dell’Onu. “Invece del dialogo dobbiamo affrontare la disinformazione e le bugie dell’Occidente che minano la fiducia nelle leggi internazionali e nelle istituzioni internazionali”.

Lavrov ha poi definito la russofobia dell’Occidente “grottesca”, accusando anche gli Usa di comportarsi “quasi come inviati di Dio in Terra”. “Non si tirano indietro dal dichiarare l’intenzione di infliggere non solo una sconfitta militare al nostro Paese, ma anche di distruggere la Russia”.

“A Washington c’è una dittatura e l’Europa è soggiogata. La diplomazia è sostituita da sanzioni illegali. Gli Usa e alleati non danno libertà a nessuno, non è democrazia”, ha attaccato.

Riguardo i referendum “sono basati su una richiesta del governo locale, le condizioni sono state pubblicate e dopo questi referendum la Russia rispetterà l’espressione della volontà del popolo di quei territori, che da lungo tempo soffre gli abusi del regime nazista” di Kiev. “L’isteria che abbiamo visto è molto eloquente”, ha poi affermato con i giornalisti sulle reazioni di Usa ed europei sui referendum.

Lavrov ha poi precisato che si tratta di persone che rivendicano la terra “dove i loro antenati hanno vissuto per centinaia di anni”. E che “l’Occidente ora si sta scatenando” sui referendum.

A commento delle parole di Ursula Von der Leyen sulle elezioni in Italia, “l’Ue sta diventando un’entità dittatoriale. Sta a loro rispondere, ma non ricordo minacce del genere da altri leader dell’Ue”.

Riguardo al nucleare per Lavrov, è stato il presidente ucraino Vladimir Zelensky a sollevare la questione del possesso di armi nucleari “molto prima dell’inizio dell’operazione militare speciale”. “Nessuno ricorda che a gennaio Zelensky disse che era stato un grave errore per l’Ucraina rinunciare alle armi nucleari quando l’Unione Sovietica si stava sciogliendo”.