Onu. Decapitazione soldati ucraini da parte dei russi non sono un caso isolato

AgenPress – Le Nazioni Unite affermano di essere “sconvolte da video particolarmente raccapriccianti pubblicati sui social media” – uno dei quali pretende di mostrare l’esecuzione di un soldato ucraino catturato, e un secondo che pretende di mostrare i corpi mutilati di due soldati ucraini che giacciono sul terra.

In una breve dichiarazione, la missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, parte dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), afferma che le apparenti esecuzioni “non sono un incidente isolato”.

“In recenti rapporti la Missione ha documentato una serie di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, comprese quelle commesse contro i prigionieri di guerra. Anche gli ultimi incidenti devono essere adeguatamente indagati e gli autori devono essere ritenuti responsabili”, afferma la dichiarazione.

Il 24 marzo, le Nazioni Unite hanno affermato di aver documentato dozzine di casi di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra (POW) effettuate dalle forze russe e ucraine dal febbraio 2022, ma ammette che è molto più difficile ottenere informazioni dalla Russia o dai territori sotto Controllo russo, piuttosto che dalle autorità ucraine.

L’OHCHR ha affermato di aver documentato l’esecuzione sommaria di 15 prigionieri di guerra ucraini da parte delle forze russe, oltre all’uso di prigionieri di guerra ucraini come scudi umani, la morte di due prigionieri di guerra feriti a causa della mancanza di cure mediche e la tortura.

D’altra parte, il rapporto afferma di aver documentato – attraverso informazioni open-source, visite in situ e interviste a testimoni – l’esecuzione sommaria di almeno 25 prigionieri di guerra russi detenuti dalle forze ucraine.