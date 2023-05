Oltre 7 milioni di bambini sotto i 5 anni sono malnutriti in Etiopia, Kenya e Somalia. 1,9 milioni rischiano di morire

- Advertisement -

AgenPress. I bambini del Corno d’Africa stanno vivendo una crisi di larga scala senza precedenti, dovuta a fame, sfollamento, scarsità d’acqua e insicurezza. Più di 7 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni sono malnutriti e necessitano di un supporto nutrizionale urgente, e oltre 1,9 milioni di bambini rischiano di morire a causa di una grave malnutrizione.

Mentre la regione esce da una delle peggiori siccità degli ultimi 40 anni, le comunità vulnerabili hanno perso bestiame, raccolti e interi mezzi di sussistenza negli ultimi tre anni di mancate piogge.

“La crisi nel Corno d’Africa è stata devastante per i bambini”, ha dichiarato Mohamed Fall, Direttore regionale dell’UNICEF per l’Africa orientale e meridionale. “Negli ultimi tre anni, le comunità sono state costrette a ricorrere a misure estreme per sopravvivere, con milioni di bambini e famiglie che hanno lasciato le loro case per pura disperazione alla ricerca di cibo e acqua. Questa crisi ha privato i bambini di ciò che è essenziale per l’infanzia: avere abbastanza da mangiare, una casa, acqua sicura e andare a scuola”.

Se da un lato le piogge hanno portato un po’ di sollievo, dall’altro hanno provocato inondazioni, poiché il terreno arido non è in grado di assorbire grandi quantità d’acqua, causando ulteriori sfollamenti, un aumento del rischio di malattie, la perdita di bestiame e danni ai raccolti. In Somalia, le piogge hanno causato inondazioni che hanno danneggiato case, terreni agricoli e strade, oltre a trascinare via il bestiame e a provocare la chiusura di scuole e strutture sanitarie. Le prime stime indicano che le inondazioni improvvise e fluviali in tutta la Somalia hanno colpito almeno 460.470 persone, di cui circa 219.000 sono state sfollate dalle loro case, soprattutto nelle aree a rischio di inondazioni, e 22 hanno perso la vita.

Le inondazioni hanno causato distruzioni e sfollamenti diffusi in diverse regioni dell’Etiopia. Hanno aggravato la vulnerabilità delle popolazioni già fortemente colpite dalla siccità, poiché le aree più colpite dalle inondazioni e dalla siccità coincidono. Le inondazioni hanno anche aggravato i rischi sanitari, tra cui il colera. L’attuale epidemia di colera è tra le più lunghe mai registrate in Etiopia.

“Le piogge hanno portato un po’ di sollievo e speranza, ma anche nuove minacce, e la ripresa non avviene da un giorno all’altro“, ha dichiarato Fall. Ci vuole tempo perché i raccolti e le mandrie crescano di nuovo, perché le famiglie si riprendano da anni di difficoltà. Ecco perché il sostegno continuo è ancora fondamentale”.

In tutta la regione, 23 milioni di persone stanno affrontando livelli acuti di insicurezza alimentare in Etiopia, Kenya e Somalia. Il numero di bambini gravemente malnutriti in cerca di cure nel primo trimestre di quest’anno rimane molto più alto rispetto all’anno scorso e probabilmente rimarrà elevato per un certo periodo. Oltre alle esigenze nutrizionali, le condizioni climatiche estreme, l’insicurezza e la scarsità hanno avuto conseguenze devastanti per donne e bambini, aggravando il rischio di violenza di genere (GBV), sfruttamento sessuale e abusi.

In tutta la regione sono in corso gravi epidemie di colera, morbillo, malaria e altre malattie, aggravate da condizioni climatiche estreme e dalla fragilità dei sistemi sanitari. I prezzi dei generi alimentari rimangono alti nei mercati locali, gravando sui bambini e sulle famiglie. La crisi climatica sta peggiorando la gravità della situazione, intensificando gli sfollamenti di massa, la malnutrizione e le malattie.

“Nel 2022, il sostegno dei donatori ci ha permesso di fornire servizi per la prevenzione della malnutrizione a oltre 30 milioni di bambini e madri”, ha dichiarato Fall. “Quest’anno, ulteriori finanziamenti flessibili non si limiteranno ad aiutare i bambini a riprendersi da una crisi di questa portata, ma serviranno anche a sviluppare sistemi più resilienti e sostenibili per i bambini della regione, in grado di resistere agli impatti climatici futuri e ad altri shock. Con i cicli climatici estremi che vediamo oggi nel Corno d’Africa, la prossima crisi potrebbe colpire prima che i bambini e le famiglie abbiano avuto la possibilità di riprendersi”.

Solo nel 2022, l’UNICEF e i suoi partner hanno raggiunto più di 2 milioni di bambini e donne nel Corno d’Africa con servizi sanitari essenziali e salvavita; hanno fornito servizi per la prevenzione della malnutrizione a più di 30 milioni di bambini e madri; hanno curato quasi 1,3 milioni di bambini sotto i 5 anni per malnutrizione acuta grave; e hanno fornito acqua sicura a quasi 4,6 milioni di persone, incluso il rinnovamento di pozzi e sistemi per fornire acqua sicura a scuole, centri sanitari e comunità.

Quest’anno, l’UNICEF chiede 759 milioni di dollari per fornire assistenza vitale a 16,6 milioni di persone – tra cui 12,2 milioni di bambini – in Etiopia, Kenya e Somalia, con un aumento del 39% rispetto al 2022. Altri 690 milioni di dollari sono necessari per garantire una resilienza adatta al clima.