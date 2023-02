Oltre 4.800 persone sono morte nel terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria

- Advertisement -

AgenPress. Uno sforzo di aiuto internazionale è stato intensificato nel sud della Turchia e nel nord della Siria a seguito di un enorme terremoto che ha ucciso più di 4.800 persone. I soccorritori stanno intervenendo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie dopo che migliaia di edifici sono crollati in entrambi i paesi.

Nel nord della Siria le persone intrappolate sotto le macerie chiedono aiuto, ma non c’è quasi nessuno che risponda alle loro chiamate. Per quanto questa sia una catastrofe per la Turchia, la situazione nel nord della Siria è più disperata. Il confine rimane strettamente controllato, non ci sono soccorsi internazionali e pochi macchinari pesanti. Gli 1,7 milioni di sfollati che vivevano al confine pensavano che la loro vita non potesse andare peggio, poi è arrivato il terremoto. Da anni vivevano in rifugi temporanei, in fuga dal regno del terrore del presidente siriano Bashar Al Assad.

A Jinderes, Aleppo, Bsania e Idlib, intere città sono crollate attorno alla gente. Chiedono aiuto e piangono per il dolore, ma non c’è quasi nessuno che risponda alle loro chiamate. Nel nord della Siria, dopo più di un decennio di guerra, la gente non aveva quasi nulla, questo terribile terremoto gli ha lasciato ancora meno.

Sono più di 3.419 le persone uccise nella sola Turchia e più di 15.000 sono rimaste ferite. Mentre sono più di 1.600 le persone morte in Siria.