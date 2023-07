Oltre 100 mercenari Wagner si stanno dirigendo verso il confine con la Polonia e la Lituania

- Advertisement -

AgenPress – Più di 100 mercenari del gruppo Wagner si sono spostati verso il corridoio di Suwałki, un piccolo tratto di territorio NATO che separa l’enclave russa di Kaliningrad dalla Bielorussia. Lo ha detto sabato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki definendo “un passo verso un ulteriore attacco ibrido al territorio polacco”.

Il governo polacco ha usato il termine “attacco ibrido” per descrivere i tentativi del vicino regime bielorusso di manipolare il flusso di migranti attraverso l’area, facendo pressione sull’UE per le sanzioni contro Minsk. Funzionari polacchi hanno affermato che il suo alleato, la Russia, aiuta la Bielorussia con questo piano.

“Abbiamo informazioni secondo cui più di 100 mercenari del gruppo Wagner si sono spostati verso il corridoio di Suwałki, non lontano da (la città bielorussa di) Grodno. Perché l’hanno fatto? Questo è certamente un passo verso un ulteriore attacco ibrido al territorio polacco”, ha detto Morawiecki in un discorso in una fabbrica meccanica nel sud della Polonia.

“Per quasi due anni, c’è stato un attacco permanente al confine polacco. Solo quest’anno ci sono stati 16.000 tentativi di attraversare illegalmente il confine da parte degli immigrati portati lì da (il presidente bielorusso Alexander) Lukashenko e (il presidente russo Vladimir) Putin per portarli in Polonia”, ha aggiunto il primo ministro polacco.

Questo è l’ultimo esempio di tensioni regionali infiammate da Lukashenko che ha accolto le truppe Wagner nel suo paese dopo la loro breve ribellione contro Mosca.

La Bielorussia ha annunciato all’inizio di luglio che le sue forze terranno esercitazioni congiunte con i combattenti Wagner vicino al confine con la Polonia. Putin ha anche fatto una serie di accuse prive di fondamento la scorsa settimana, accusando la Polonia di nutrire piani per “intervenire direttamente” nella guerra e “strapparsi” parti dell’Ucraina, sostenendo anche che Varsavia aspira ad annettere parti della Bielorussia.

La Germania ha promesso che la NATO difenderà la Polonia, membro dell’alleanza, in caso di attacco.

La striscia di terra, nota anche come Suwałki gap, è l’unico collegamento via terra tra gli stati baltici – membri della NATO Estonia, Lettonia e Lituania – e il resto dell’Unione europea. Il corridoio separa la regione autonoma russa di Kaliningrad dalla Bielorussia e collega il territorio polacco e lituano.

Kaliningrad fu catturata dalle truppe sovietiche dalla Germania nazista nell’aprile 1945 e poi divenne parte del territorio sovietico a seguito dell’accordo di Potsdam. È stato ribattezzato dal tedesco Königsberg nel 1946.

Nel 2002, l’UE e Mosca hanno raggiunto un accordo sui viaggi tra la Russia e Kaliningrad, in vista dell’adesione di Polonia e Lituania all’Unione europea nel 2004. Quando questi paesi si sono uniti, l’exclave è stata circondata su tre lati dal territorio dell’UE.

La Russia afferma che l’accordo del 2002 è stato ora violato, con la Lituania che vieta il flusso di merci sanzionate attraverso il suo territorio. Ma il governo di Vilnius afferma che sta semplicemente sostenendo le sanzioni dell’UE introdotte in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

La Russia non ha riconosciuto di avere armi nucleari con sede a Kaliningrad, ma nel 2018 la Federazione degli scienziati americani ha concluso che la Russia aveva modernizzato in modo significativo un bunker di stoccaggio di armi nucleari nella regione, sulla base dell’analisi delle immagini satellitari.