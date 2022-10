Nuova Zelanda. 477 balene muoiono spiaggiate. Le carcasse non verranno seppellite o riportate in mare

AgenPress – 477 balene sono morte dopo essersi arenati su due remote spiagge della Nuova Zelanda negli ultimi giorni.

Nessuna delle balene spiaggiate è stata rimessa in mare, e tutte sono morte naturalmente o sono state soppresse in una perdita “straziante”, ha affermato Daren Grover, direttore generale del Project Jonah, un gruppo senza scopo di lucro che aiuta a salvare le balene.

Le balene si sono spiaggiate sulle isole Chatham, che ospitano circa 600 persone e si trovano a circa 800 chilometri (500 miglia) a est delle isole principali della Nuova Zelanda.

Il Dipartimento per la conservazione ha affermato che 232 balene si sono arenate venerdì a Tupuangi Beach e altre 245 a Waihere Bay lunedì.

La morte arriva due settimane dopo che circa 200 globicefali sono morti in Australia dopo essersi arenati su una remota spiaggia della Tasmania.

“Questi eventi sono situazioni difficili e impegnative”, ha scritto il Dipartimento di Conservazione in un post su Facebook. “Sebbene siano eventi naturali, sono comunque tristi e difficili per coloro che aiutano”.

Grover ha affermato che la posizione remota e la presenza di squali nelle acque circostanti significava che non potevano mobilitare i volontari per cercare di rimettere a galla le balene come hanno fatto in passato in caso di spiaggiamento .

“Non riportiamo attivamente a galla le balene sulle isole Chatham a causa del rischio di attacchi di squali agli esseri umani e alle balene stesse, quindi l’eutanasia è stata l’opzione più gentile”, ha affermato Dave Lundquist, consulente tecnico marino per il dipartimento di conservazione.

Gli spiaggiamenti di massa di globicefali sono ragionevolmente comuni in Nuova Zelanda, specialmente durante i mesi estivi. Gli scienziati non sanno esattamente cosa causi l’incagliamento delle balene, anche se sembra che i loro sistemi di localizzazione possano essere confusi da spiagge sabbiose in leggera pendenza.

Grover ha detto che c’è molto cibo per le balene intorno alle isole Chatham e, mentre nuotano più vicino alla terraferma, si ritroverebbero rapidamente a passare da acque molto profonde a acque poco profonde.

“Fanno affidamento sulla loro ecolocalizzazione e tuttavia non dice loro che stanno finendo l’acqua”, ha detto Grover. “Si avvicinano sempre di più alla riva e si disorientano. La marea può quindi calare da sotto di loro e prima che se ne accorgano, sono arenati sulla spiaggia”.

A causa della posizione remota delle spiagge, le carcasse di balene non verranno seppellite o rimorchiate in mare, come spesso accade, ma verranno lasciate a decomporsi.

“La natura è un grande riciclatore e tutta l’energia immagazzinata nei corpi di tutte le balene verrà restituita alla natura abbastanza rapidamente”.