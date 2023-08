Nuova mappa nazionale di Xi Jinping. Tensioni con l’India. Partito opposizione, la Cina è un trasgressore abituale

- Advertisement -

AgenPress – Dalla sua ascesa al potere nel 2012, il leader Xi Jinping ha cercato di trasformare la Cina in una superpotenza globale, promuovendo una politica estera aggressiva e compiendo mosse più audaci in diversi punti critici in tutta l’Asia.

La disputa sulla mappa arriva pochi giorni dopo che il primo ministro indiano Narendra Modi e Xi hanno avuto un raro incontro faccia a faccia in Sud Africa, dove hanno concordato di “intensificare gli sforzi” per allentare le tensioni al loro confine conteso, una mossa che è stata vista come un passo verso ricucendo la loro difficile relazione.

Ciò è avvenuto anche dopo che India e Cina si sono impegnate nel loro 19esimo round di colloqui per risolvere la questione dei confini, e prima di un potenziale incontro tra Modi e Xi al vertice del G20 a Nuova Delhi la prossima settimana.

Anche se sembra, almeno pubblicamente, che si stiano facendo progressi nelle controversie sui confini, gli analisti sostengono che potrebbe non essere sempre così.

“India e Cina colgono ogni opportunità per appianare le loro divergenze, ma sembra che sia un passo avanti e due indietro”, ha affermato Akhil Ramesh, membro senior del Pacific Forum, un istituto di ricerca sulla politica estera con sede a Honolulu focalizzato sulla questione Indo-Pacifico.

“In questo clima, sebbene entrambe le parti possano esprimere pubblicamente il proprio interesse ad allentare le tensioni, non vedo che ciò accada. Entrambi i paesi stanno lavorando per raggiungere i propri obiettivi di diventare leader del sud del mondo”.

I confini sono stati una fonte di attrito tra Nuova Delhi e Pechino per decenni, e l’agitazione nella regione si era già trasformata in una guerra, terminata con la vittoria cinese nel 1962. Negli anni successivi, un confine di fatto mal definito chiamato Line of Actual Control (LAC) ha diviso le nazioni più popolose del mondo.

Le tensioni tra i due paesi si sono inasprite notevolmente nel 2020 dopo una rissa mortale nella valle di Galwan, vicino ad Aksai Chin, un’area controllata dalla Cina ma rivendicata da entrambi i paesi. Da allora le tensioni sono rimaste latenti e sono esplose lo scorso dicembre, quando uno scontro tra le truppe di entrambe le parti nel settore Tawang dell’Arunachal Pradesh ha provocato lievi feriti.

Mentre continuano le tensioni tra Pechino e Nuova Delhi, i politici del principale partito di opposizione indiano, il Congresso, hanno criticato Modi per aver minimizzato la questione dei confini.

“La Cina è un trasgressore abituale quando si tratta di rinominare e ridisegnare le mappe dei territori appartenenti ad altri paesi”, ha affermato il capo del Congresso Mallikarjun Kharge.”. Il governo Modi deve garantire che l’occupazione illegale cinese di 2.000 chilometri quadrati di territorio indiano lungo la LAC finisca”.

Mercoledì 30 agosto parlando ai giornalisti, il deputato Rahul Gandhi, ha detto: “Dico da anni che il primo ministro mentiva quando ha detto che non è andato perso un centimetro di terra in Ladakh”.

“Tutto il Ladakh sa che la Cina si è impossessata della nostra terra. La questione della mappa è molto seria… il primo ministro dovrebbe parlarne”, ha aggiunto.

Modi ha ampiamente evitato di parlare pubblicamente della questione del confine, arrivando a dire in diretta televisiva poco dopo gli scontri mortali del 2020 che “Nessuno si è intromesso e nessuno si sta intromettendo”.

Tuttavia, l’India ha adottato diverse misure per respingere le minacce percepite dalla Cina, tra cui il divieto della piattaforma di social media TikTok e altre note app cinesi, affermando che rappresentano una “minaccia alla sovranità e all’integrità”, mentre si sta muovendo anche per bloccare i giganti cinesi delle telecomunicazioni. Huawei e ZTE forniranno la sua rete 5G.

In un contesto di crescente nazionalismo in entrambi i paesi, le preoccupazioni a Nuova Delhi per la crescente assertività di Pechino hanno anche rafforzato le relazioni dell’India con gli Stati Uniti, anche attraverso il Quadrilateral Security Dialogue, o Quad – un raggruppamento di Giappone, Stati Uniti, India e Australia ampiamente visto come un contrappeso alla Cina.

All’inizio di quest’anno la Cina ha boicottato un incontro turistico del G20 ospitato dall’India nel territorio himalayano di Jammu e Kashmir, citando la sua opposizione “a tenere qualsiasi tipo di incontro del G20 nel territorio conteso”. India e Pakistan rivendicano entrambi la regione contesa del Kashmir nella sua interezza.