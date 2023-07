Nubifragio colpisce su Milano. Alberi caduti e metro bloccata. In Brianza muore una donna schiacciata da un albero

- Advertisement -

AgenPress – Il violento temporale che ha investito oggi Milano ha causato ingenti danni e disagi ai trasporti. La caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi, come ha spiegato Atm, e ha imposto la chiusura di alcune strade. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco, mentre Trenord ha annunciato “danni all’infrastruttura”.

In particolare sono bloccate le linee ferroviarie per Como, Lecco e Sondrio a causa di un “grave danno alla stazione di Monza”. Tre le persone ferite a Legnano (Milano) per gli alberi caduti sulle auto.

Una donna di 58 anni è morta schiacciata da un albero a Lissone, in Brianza, in via Louis Braille 39. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

Il volo della compagnia Delta Dl 185, partito da Milano Malpensa e diretto a New York JFK, è stato dirottato sull’aeroporto di Fiumicino “dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse dopo il decollo”. Lo rende noto la compagnia Delta. Il volo è atterrato poco prima delle 14 allo scalo romano “in sicurezza ed i passeggeri sono sbarcati normalmente. L’aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo che sono in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale”, precisa la compagnia.

Una bomba d’acqua e vento ha colpito poi la provincia di Varese provocando diversi danni. Le zone maggiormente colpite sono al confine con le province di Milano e Como.