Norvegia. Putin non è capace di accettare e sopportare la sconfitta in Ucraina. Bombe contro i civili

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin non è in grado di accettare la sconfitta in Ucraina, ha affermato lunedì il presidente finlandese Sauli Niinistö in una conferenza stampa congiunta a Oslo con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre.

“Ho detto che trovavo molto difficile vedere che il presidente Putin potesse riconoscere qualsiasi tipo di sconfitta. È capace di questo? Questa è la domanda. E penso che non sia in grado di sopportare una sconfitta”, ha detto Niinistö.

Støre non sperava in alcun tipo di risoluzione negoziata e nella fine dell’aggressione russa, dicendo “purtroppo non è una prospettiva immediata”.

Entrambi i leader nordici hanno condannato lunedì gli attacchi mortali contro obiettivi civili in Ucraina. “Questo è un attacco inaccettabile contro i civili e una violazione di tutti i principi chiave del diritto umanitario e delle norme e dei regolamenti internazionali”, ha affermato il Primo Ministro norvegese.

“Le minacce nucleari, la mobilitazione, i falsi referendum e l’annessione di territori occupati sono semplicemente inaccettabili e devono essere respinti dalle democrazie europee in modo molto coerente”, ha aggiunto.

“Quello che è successo ora in Ucraina, beh, sono i bombardamenti indiscriminati contro i civili, che prendono di mira anche le infrastrutture che sono più importanti per i civili. Naturalmente è il terrore [nelle] menti delle persone. Sfortunatamente, sembra che, nella guerra, ci sia un nuovo ritmo che si apre o si avvia e questa è una sorta di escalation della situazione”.

In foto: Il presidente finlandese Sauli Niinisto e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store tengono una conferenza stampa congiunta dopo un incontro a Oslo, in Norvegia.