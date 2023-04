Nomine, Tomassetti (Ecosfera Servizi): Una donna alla guida di azienda di Stato ottima notizia, ma non fermiamoci

- Advertisement -

AgenPress. «La nomina di una donna alla guida di un’azienda di Stato rappresenta un ottimo segnale per il Paese. Una scelta che racchiude un messaggio di speranza per tutte. Fa piacere, innanzitutto, perché si tratta di una designazione basata sulla competenza, fermo restando che i percorsi lavorativi e professionali femminili, a tutti i livelli, hanno ancora bisogno di incentivi per concretizzarsi e ampliarsi».

Lo dichiara Floriana Tomassetti, amministratrice unica di Ecosfera servizi spa, azienda di servizi attiva nel campo dell’efficientamento energetico.

«I migliori auguri, dunque, al nuovo Ad di Terna Giuseppina Di Foggia, sperando che questa sia la prima di una lunga serie di nomine che premiano il valore delle donne nel Lavoro.

Sono passati troppi anni dall’ultima volta, quando Marisa Bellisario divenne Ad di Italtel – altra partecipata di Stato – nel 1981. Le istituzioni – conclude Tomassetti – non si fermino qui, ma proseguano nel segno dell’inclusione senza dimenticare competenze e capacità».