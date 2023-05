Nomine, Diego Fusaro: “Meloni con Sergio mi sembra De Mita con Agnes”

- Advertisement -

Il filosofo: “Annunziata sbatte la porta? Mi viene da ridere”

AgenPress. “Ogni governo prova a occupare militarmente la Rai. Nulla di nuovo. Prima lo faceva la sinistra e adesso tocca alla destra. Mi viene da sorridere quando sento di Annunziata che sbatte la porta”.

A dirlo il filosofo Diego Fusaro in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Identità.

Per il saggista la premier Meloni sulle nomine ricorda tanto la vecchia Dc: “Giorgia ha imparato bene la lezione! Dovrebbero elogiarla perché sta emulando alla perfezione chi l’ha preceduta. Sembra tanto De Mita quando interloquiva con Agnes.

La destra e la sinistra, d’altronde, condividono lo stesso programma”. L’opinionista televista, però, sostiene come l’informazione con questa maggioranza al governo non subirà un miglioramento: “Il servizio offerto dalla Rai resterà scadente. Difficile, però, fare peggio di Fazio. Solo per Letta il suo show era un programma culturale”.