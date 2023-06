Nigeria. Uomini armati uccidono decine di persone e rapiscono bambini e studenti per chiedere un riscatto

- Advertisement -

AgenPress – Uomini armati hanno ucciso dozzine di persone e rapito un certo numero di bambini in attacchi separati in due stati del nord, hanno detto domenica la polizia e i residenti, gli ultimi incidenti in una regione perseguitata dalla violenza armata.

Bande armate in motocicletta approfittano spesso delle scarse forze di sicurezza della regione per rapire abitanti dei villaggi, automobilisti e studenti a scopo di riscatto .

I residenti hanno riferito che sabato uomini armati hanno attaccato i villaggi di Janbako e Sakkida nello stato nord-occidentale di Zamfara, uccidendo 24 persone.

Gli uomini armati hanno anche rapito diversi bambini che stavano raccogliendo legna da ardere in una foresta nel vicino villaggio di Gora.

Hussaini Ahmadu e Abubakar Maradun, residenti locali a Janbako e Sakkida, hanno detto per telefono a Reuters che all’inizio della settimana le bande avevano chiesto agli abitanti del villaggio di pagare una quota per consentire loro di coltivare i loro campi, ma gli abitanti del villaggio non l’hanno fatto.

Il portavoce della polizia di Zamfara, Yazid Abubakar, ha confermato gli attacchi, ma ha detto che solo 13 persone sono state uccise e nove ragazzi e ragazze rapiti.

Nello stato centro-settentrionale di Benue, uomini armati hanno ucciso 25 persone e dato fuoco alle loro case durante un attacco sabato contro la comunità di Imande Mbakange, hanno detto due residenti. Non si conosceva il movente dell’aggressione.