New York. Harry e Meghan inseguiti in macchina dai paparazzi. Rischiata “un’altra tragedia”

AgenPress. Il principe Harry e sua moglie Meghan sono stati coinvolti in un “inseguimento in macchina” dove alcuni fotografi a bordo delle automobili hanno causato incidenti con altre vetture, pedoni e anche con l’investimento di due agenti del dipartimento di polizia di New York.

È successo dopo che la coppia aveva partecipato ad una cerimonia di premiazione tenutasi a New York dalla Ms. Foundation for Women, dove Meghan è stata premiata per il suo lavoro.

Il portavoce del principe ha affermato che “l’inseguimento” è durato per oltre due ore.

L’episodio fa tornare alla memoria quello che accadde alla principessa Diana (madre del principe Harry), anche lei inseguita dai paparazzi perse la vita il 31 agosto 1997, in un incidente stradale nella galleria sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. Insieme a Diana Spencer morirono il suo compagno, l’imprenditore egiziano Dodi Al-Fayed, ed il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la coppia.