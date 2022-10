New York. Fondatore PayPal sostiene startup tedesca Quantum Systems che fornisce droni in Ucraina

AgenPress – Peter Thiel, fondatore di Paypal, sostiene la startup tedesca Quantum Systems che fornisce droni in Ucraina. La notizia è stata rilanciata da diversi media tedeschi.

Secondo il sito Bloomberg, l’azienda ha ricevuto 17,5 milioni di dollari in nuovi finanziamenti da investitori tra cui il miliardario Peter Thiel e le società tedesche Project A Ventures e Sanno Capital.

PETER THIEL E LA STARTUP TEDESCA CHE INVIA DRONI IN UCRAINA

Thiel ha dichiarato in un recente intervista che la startup di droni Quantum-Systems è un “passo avanti” rispetto alla concorrenza, affermando: “Il futuro dei sistemi di aeromobili senza pilota non è né nel software né nell’hardware da solo, ma nella sintesi intelligente dei due”.

Quantum Systems sta sviluppando stazioni di decollo e atterraggio (leggete anche “Caratteristiche tecniche DJI Dock, la piattaforma droni DJI”) che consentono di utilizzare tatticamente i droni, per un uso specifico da parte di militari e pattuglie di frontiera.

I droni di Quantum Systems sostenuti da Peter Thiel, forniscono dati ad alta risoluzione, cosa che i satelliti non possono fare. Sono già utilizzati con profitto nel settore geospaziale, dell’intelligence, della sorveglianza e della ricognizione, vendendo in più settori e ai governi di tutto il mondo. Quantum Systems ha fornito 42 droni per supportare l’esercito ucraino attraverso le forze armate tedesche. Per approfondimenti leggete “Droni Bayraktar TB2 utilizzati dall’esercito ucraino”.

La produzione si differisce su tre differenti prodotti: Trinity F90+, Vector Uas e Scorpion Uas. Tutti dotati di particolare sensoristica proveniente da tecnologia militare.

Grazie inoltre al software QBase 3D, possono essere eseguite particolari missioni di perlustrazione di ampi territori, così come sostenuto da Peter Thiel. QBase 3D genera automaticamente percorsi di volo efficienti dopo che l’area di volo e i parametri della missione sono stati definiti con pochi clic. È anche possibile lanciare Vector o Scorpion senza aver pianificato una missione in anticipo per essere operativi rapidamente.