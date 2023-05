New York City. Approvato disegno di legge che vieta la discriminazione basata sul peso

AgenPress. Più del 40% degli adulti americani è obeso e in alcuni casi ha comportato che il peso ha contribuito ad atti discriminatori come ad esempio salari più bassi, soprattutto per le donne.

In questi giorni New York City ha approvato un disegno di legge che vieta la discriminazione basata sul peso, accogliendo le proteste di un Movimento in crescita negli Stati Uniti che lotta per rendere la taglia un tratto protetto alla pari della razza e del genere.

I sostenitori del Movimento hanno evidenziato le difficoltà a trovare posti a sedere nei ristoranti e nei teatri ed essere respinti dai proprietari e scontrarsi con i limiti di peso nel programma di bike sharing della città.