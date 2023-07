Nencini: “Schlein è l’assicurazione sulla vita gratuita della Meloni”

- Advertisement -

AgenPress. “Schlein è l’assicurazione sulla vita gratuita della Meloni. Non riesco a comprendere, avendo vissuto dall’esterno la nascita del Pd e la sua evoluzione, il tentativo di costruire una natura esageratamente populista.

Le grandi comunità, come l’Italia, non si governano con forme di massimalismo. Non vedo problemi per la maggioranza perché c’è un oppositore molto debole”.

A dirlo l’ex senatore Riccardo Nencini, membro della direzione nazionale del Psi, in un’intervista al quotidiano L’Identità.