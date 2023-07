Nel mercato del gioco il bingo online cresce del 13%

- Advertisement -

AgenPress. Chi pensa che i giochi bingo online sia in calo si sbaglia di grosso. Nonostante la forte concorrenza di scommesse e poker su tutti il bingo online digitali continua a cresce in maniera evidente sia su base mensile che su base annua. E l’estate per la tombola online bingo promette davvero bene, ne parliamo in questo approfondimento.

Spesa bingo online nell’ultimo mese, ecco i dati definitivi

La tombola bingo online nell’idea astratta degli appassionati di gaming è forse il prodotto meno attraente ma i numeri dicono il contrario. Sarà il forte legale dei giochi con i numeri come lotto e superenalotto che c’è con i giocatori del nostro paese ma il bingo online italiano non smette di migliorare le sue performance. Ad esempio come riportano gli organi ufficiali, a maggio 2023 la spesa totale sul bingo online Italia è stata di 5,2 milioni di euro in aumento del 13,7% rispetto al maggio dell’anno precedente. Un mercato quello del bingo online soldi veri che ogni anno supera i 60 milioni di euro.

Il bingo online ha ormai fagocitato quello classico visto che sono state tantissime in questi anni le sale sparse in tutta Italia che si sono dovute ridimensionare rimpicciolendosi o che addirittura hanno chiuso. I motivi del successo del bingo sul web rispetto a quello fisico sono molteplici ma il trend del passaggio dall’analogico al digitale è un fenomeno che abbraccia tutto il mondo dei servizi in generale e dell’intrattenimento e del gaming in particolare. Ma quali saranno le sfide del futuro per i giochi bingo online? Proviamo a fare qualche ipotesi.

Cosa aspettarsi dal bingo online nel secondo semestre del 2023?

Il bingo online digitale nei prossimi mesi ovviamente non cambierà molto ma la velocità con cui i prodotti competitor si stanno evolvendo costringe anche questo prodotto a pensare in maniera più attiva al futuro. Sicuramente i siti di gaming in Italia come ad esempio Skiller Bingo online sono già al lavoro per migliorare e ammodernare il prodotto un po’ come già fatto per gli altri servizi offerti. Come reagirà il comparto della tombola e del bingo online e quali novità implementerà nella sua offerta? Le scommesse hanno cambiato da poco il protocollo, i casino sono sempre più in live streaming, il poker sta cambiando pelle, ma il bingo? Il bingo online è legato ad un preciso regolamento e cambiarlo rischierebbe di spaesare i fedelissimi. Ma del resto c’è anche da attrarre i giovani al gioco del bingo online in Italia, ma come si può fare?

Il bingo online Italia ha poco margine di cambiamento ma potrebbe ad esempio provare ad abbracciare le novità tecnologiche, quali? Una su tutti la realtà aumentata. Pensate a come potrebbe essere giocare al bingo online soldi veri direttamente da casa ma con dei visori. Vorrebbe dire vivere la stessa esperienza del bingo in sala ma nella realtà aumentata e quando con un divertimento ancora più immersivo. Siamo certi che in questo modo il bingo online avrebbe ancora più successo.

Restando agli esaltanti numeri del bingo di maggio cosa possiamo aspettarci in questa estate? L’idea è che la stagione favorirà di nuovo i giochi bingo online a discapito delle sale che dovrebbero perdere ulteriore fette di mercato. Ma di questo parleremo in un prossimo approfondimento sul bingo online digitale.