Nel 2024 Trieste ospiterà il Big Science Business Forum

AgenPress. L’evento del Forum Big Science può rappresentare una vetrina anche per la ricerca scientifica italiana a livello internazionale.

Presentato a Roma il Big Science Business Forum (Bsbf), l’importante evento internazionale che punta a far dialogare direttamente il mondo della scienza con l’industria, che Trieste ospiterà nel 2024.

Alla presentazione hanno partecipato, oltre al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, anche i ministri dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini, dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi.

L’evento può rappresentare un trampolino per lanciare la ricerca italiana a livello internazionale per il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: “La candidatura di Trieste è diventata realtà”, grazie a “un lavoro in cui l’alleanza fra le istituzioni è riuscita a portare a casa risultati importanti per il sistema Paese”.

“Negli ultimi anni – aggiunge Fedriga – abbiamo dimostrato il valore della scienza”, che può offrire “un vataggio economico enorme”. In vista del 2004 si apre adesso una sorta di roadmap, “una sequenza di eventi al quale un comitato ha appena cominciato a lavorare”.