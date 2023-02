Naufragio barcone. Papa: “Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti”

- Advertisement -

AgenPress. Dopo la recita dell’Angelus il cuore del Papa si spezza come il barcone naufragato questa mattina al largo di Crotone, con a bordo anche tanti bimbi, probabilmente ingoiati dal mare.

“Stamattina ho saputo con dolore del naufragio avvenuto sulla costa calabrese, presso Crotone. Già sono stati recuperati quaranta morti, tra cui molti bambini. Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti. Ringrazio quanti hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza. La Madonna sostenga questi nostri fratelli e sorelle”.