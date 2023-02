Nato. Stoltenberg, segnali che la Cina voglia dare supporto alla Russia contro l’Ucraina. E’ una guerra illegale

- Advertisement -

AgenPress – Ci sono “alcuni segnali” che la Cina avrebbe piani per supportare la Russia nell’invasione dell’Ucraina.

Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale fa appello a Pechino perché “desista” dai suoi piani che, appoggiando una guerra illegale, costituirebbero una violazione del diritto internazionale. “Abbiamo visto alcuni segnali che (i cinesi) potrebbero star progettando di farlo. Gli alleati Nato e gli Usa li hanno messi in guardia dal farlo, questo non dovrebbe accadere. La Cina non dovrebbe appoggiare la guerra illegale della Russia”.

Un sostegno diretto a Mosca nel suo sforzo bellico “equivarrebbe a una violazione della Carta delle nazioni Unite, del diritto internazionale”. Stoltenberg ha quindi ribadito ancora una volta l’appoggio dell’Alleanza atlantica all’Ucraina “per tutto il tempo necessario”.