Nato. Stoltenberg, il nostro sostegno all’Ucraina “fa la differenza” sul campo di battaglia. Gli ucraini stanno riguadagnando terreno

AgenPress – La riunione dei ministri della difesa della Nato nella capitale belga giovedì e venerdì arriva in un momento “critico. L’Ucraina ha lanciato una controffensiva, quello che vediamo sono aspri combattimenti. Siamo ancora agli inizi, ma vediamo anche che gli ucraini stanno guadagnando terreno e che l’Ucraina è in grado di liberare la terra occupata”.

Lo ha detto il segretario generale del blocco Jens Stoltenberg, secondo il quale il sostegno della NATO all’Ucraina sta facendo la differenza sul campo di battaglia.

“Ciò è dovuto al coraggio, al coraggio, alle capacità dei soldati ucraini, ma evidenzia e dimostra anche che il sostegno che gli alleati della NATO stanno dando all’Ucraina ormai da molti, molti mesi fa davvero la differenza sul campo di battaglia mentre parliamo”.

Stoltenberg ha affermato che una delle principali questioni che i ministri della NATO affronteranno è come intensificare il sostegno all’Ucraina e rafforzare ulteriormente la deterrenza e la difesa della NATO, in vista del prossimo vertice NATO a Vilnius, in Lituania.

Al vertice di luglio, la NATO “avrà nuovi piani regionali, un nuovo modello di forze, una nuova struttura delle forze e affronterà anche la necessità di rafforzare il nostro impegno a investire di più nella difesa”.

La questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO è una delle numerose questioni che i leader affronteranno quando si incontreranno a Vilnius. In discussione anche nuovi impegni di spesa per la difesa e un successore di Stoltenberg, che ha in programma di lasciare il suo incarico in autunno.