Natalità: Mattia (Pd): “Riservare gli aiuti solo alle madri in gravi difficoltà è una sconfitta in partenza”

AgenPress. “Pensare di riservare gli aiuti solo alle madri in gravi difficoltà è una sconfitta in partenza, oltre che umiliante per chi li riceve a mo’ di stigma sociale. E’ più efficace invece essere al fianco di tutte le donne con strumenti preventivi, come i consultori e le misure concrete per le pari opportunità, e promuovere un’idea di maternità come un momento di grande forza della donna, che crea la vita.

Non esiste una maternità fragile, casomai è la società che, impreparata ad accoglierla e a sostenerla, la rende tale”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile, commenta le dichiarazioni dell’assessora regionale Baldassare sulla natalità. “Anche lo spopolamento dei borghi va contrastato non come se dipendesse dall’assenza di ‘donne-fattrici’ ma con un approccio integrato che fornisca alle aree interne opportunità lavorative e servizi pubblici, dai trasporti alla medicina territoriale, che li rendano attrattivi per le giovani famiglie”, spiega Mattia.

“Apprezzo la buona volontà dell’assessora regionale Baldassarre nel voler intervenire sul tema della natalità e sulle politiche di conciliazione lavoro-famiglia. Le ricordo che tutte le misure e gli strumenti necessari sono già a sua disposizione in quanto sono già stati approvati all’unanimità durante la precedente Giunta Zingaretti, in un totale spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione”.

“Mi riferisco in particolare alla legge sulla riforma del sistema integrato di educazione 0-6 anni, che prevede ad esempio incentivi per gli asili nido aziendali e dei comuni delle aree interne, e alla legge sulla parità salariale, che ha introdotto una serie di strumenti come le premialità negli avvisi e nei bandi pubblici per le imprese che attuano la parità retributiva.

Da parte mia, quale prima firmataria di entrambe le leggi, c’è la massima disponibilità a collaborare con l’assessora Baldassare e a spiegarle le buone norme esistenti, che con spirito di riformismo può migliorare, qualora, dopo averle attuate, dovessero necessitare di eventuali ritocchi”, conclude Mattia.