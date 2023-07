Nasce Assofido-Codacons per tutelare animali e contrastare abbandono

- Advertisement -

NUMERO TELEFONICO PER SEGNALARE CHI ABBANDONA CANI E GATTI E CASI DI RANDAGISMO NELLE CITTA’

DA OGGI CODACONS FARÀ ARRESTARE CHI ABBANDONA GLI ANIMALI

AgenPress. Anche gli animali fanno parte della natura e dell’ambiente e devono essere protetti e tutelati. Sulla base di questo principio nasce “Assofido-Codacons”, una nuova associazione aderente al Codacons che si occuperà esclusivamente della difesa degli animali, anche dal punto di vista legale.

In vista delle partenze estive l’associazione mette infatti a disposizione di tutti i cittadini il numero Whatsapp 06.95550273 e l’indirizzo mail contatti@assofido.it ai quali segnalare casi di abbandono di cani, gatti o altri animali ad esempio su strade e autostrade, con la possibilità di inviare anche foto e video di targhe auto e altri elementi utili a individuare i responsabili del reato previsto dall’art. 727 del codice penale secondo cui “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.

Allo stesso numero sarà possibile segnalare casi di randagismo in città e interagire con gli esperti di Assofido, in modo da costringere i comuni ad intervenire per tutelare gli animali senza dimora.

I responsabili dell’abbandono degli animali saranno poi denunciati dall’associazione alle competenti autorità, ai fini dell’azione penale del caso.

In base ai dati della Lav, si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Veri e propri reati che vanno combattuti e denunciati, allo scopo di fermare questa strage estiva che si ripete ogni estate nel nostro paese – conclude Assofido-Codacons.