Nasa. Lo SpaceX Crew-7 è in orbita con quattro astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale

AgenPress – Un equipaggio internazionale di quattro persone in rappresentanza di quattro paesi è in orbita dopo il successo del lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale alle 3:27 EDT di sabato 26 agosto, dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida. La missione SpaceX Crew-7 dell’agenzia è la settima missione commerciale di rotazione dell’equipaggio per la NASA.

Un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato in orbita la navicella spaziale Dragon con a bordo l’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, l’astronauta dell’ESA (Agenzia spaziale europea) Andreas Mogensen, l’astronauta della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Satoshi Furukawa e il cosmonauta di Roscosmos Konstantin Borisov, per una spedizione scientifica a bordo del laboratorio orbitale.

“Crew-7 è un brillante esempio della potenza dell’ingegno americano e di ciò che possiamo realizzare quando lavoriamo insieme”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “A bordo della stazione, l’equipaggio condurrà più di 200 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche per prepararsi alle missioni sulla Luna, su Marte e oltre, il tutto a beneficio dell’umanità sulla Terra. Collaborando con paesi di tutto il mondo, la NASA sta coinvolgendo le migliori menti scientifiche per consentire le nostre audaci missioni, ed è chiaro che possiamo fare di più – e possiamo imparare di più – quando lavoriamo insieme”.

Durante il volo di Dragon, SpaceX monitorerà una serie di manovre automatiche del veicolo spaziale dal suo centro di controllo missione a Hawthorne, in California, e i team della NASA monitoreranno le operazioni della stazione spaziale durante il volo dal Mission Control Center presso il Johnson Space Center dell’agenzia a Houston.

Chiamata Endurance, la navicella spaziale Dragon attraccherà autonomamente alla porta rivolta verso lo spazio del modulo Harmony della stazione alle 8:39 di domenica 27 agosto. La NASA Television, l’app della NASA e il sito web dell’agenzia forniranno una copertura in tempo reale dell’attracco e del portello di apertura. La NASA seguirà anche i commenti di benvenuto dell’equipaggio a bordo dell’avamposto orbitale alle 11:30

Crew-7 si unirà all’equipaggio della Expedition 69 della stazione spaziale composto dagli astronauti della NASA Stephen Bowen, Woody Hoburg e Frank Rubio, nonché dall’astronauta degli Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti) Sultan Alneyadi e dai cosmonauti di Roscosmos Sergey Prokopyev, Dmitri Petelin e Andrey Fedyaev. Per un breve periodo, il numero dell’equipaggio a bordo della stazione spaziale aumenterà a 11 fino a quando i membri dell’equipaggio 6 Bowen, Hoburg, Alneyadi e Fedyaev non torneranno sulla Terra pochi giorni dopo.

Crew-7 condurrà nuove ricerche scientifiche a beneficio dell’umanità sulla Terra e preparerà l’esplorazione umana oltre l’orbita terrestre bassa. Gli esperimenti includono la raccolta di campioni microbici dall’esterno della stazione spaziale, il primo studio sulla risposta umana alle diverse durate del volo spaziale e un’indagine sugli aspetti fisiologici del sonno degli astronauti . Questi sono solo alcuni degli esperimenti scientifici e delle dimostrazioni tecnologiche che avranno luogo durante la loro missione.

“La Stazione Spaziale Internazionale è un’incredibile piattaforma scientifica e tecnologica che richiede persone provenienti da tutto il mondo per mantenere e massimizzare i suoi benefici per le persone sulla Terra”, ha affermato Ken Bowersox, amministratore associato, Direzione missione operazioni spaziali presso la sede della NASA a Washington. “È fantastico vedere il lancio di Crew-7 con quattro membri dell’equipaggio in rappresentanza di quattro paesi che vivranno e lavoreranno nella casa dell’umanità nello spazio mentre continuiamo i quasi 23 anni di presenza umana continua a bordo del laboratorio di microgravità.”

La missione Crew-7 consente alla NASA di massimizzare l’uso della stazione spaziale, dove gli astronauti testano tecnologie, eseguono attività scientifiche e sviluppano le competenze necessarie per gestire future destinazioni commerciali nell’orbita terrestre bassa ed esplorare più lontano dalla Terra. La ricerca condotta a bordo della stazione spaziale offre vantaggi alle persone sulla Terra e apre la strada a futuri viaggi di lunga durata sulla Luna attraverso le missioni Artemis della NASA.