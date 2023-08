Nappi (Lega): bene Salvini, castrazione chimica unica misura realmente efficace contro stupratori e pedofili

- Advertisement -

AgenPress. “Linea dura nei confronti di chi violenta donne e bambini. Questi soggetti vanno resi inoffensivi e per farlo non c’è altra strada da percorrere che quella della castrazione chimica, come da sempre chiede la Lega.

Grazie all’impegno del vicepremier Matteo Salvini molto presto sarà discussa la proposta di legge per intervenire con l’unica misura realmente efficace, sia in termini di prevenzione che di repressione, contro stupratori e pedofili”.

Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, commentando l’episodio dello stupro di due 13enni a Caivano.