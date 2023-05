Napoli. Si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro

- Advertisement -

AgenPress – Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Lo ha annunciato l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ai fedeli riuniti nel Duomo. L’annuncio è stato dato alle ore 17 accompagnato dal tradizionale sventolio del fazzoletto bianco. La folla sul sagrato ha applaudito l’avvenuto ‘miracolo’.

Ha così inizio La processione dei 17 busti reliquiari di Santi compatroni che accompagnano il busto di San Gennaro in processione dal Duomo di Napoli verso la chiesa di Santa Chiara.

Il prodigio della liquefazione del sangue del santo avviene tre volte l’anno: il 19 settembre, data in cui fu decapitato il martire nel 305 d.C.; il 16 dicembre, nell’anniversario di una terribile eruzione del Vesuvio del 1631 arrestata, secondo credenza popolare, per intercessione del Santo; e la prima domenica di maggio, in ricordo della traslazione delle spoglie mortali da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte.