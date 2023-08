Napoli. Lite per un parcheggio. Ucciso Giovanbattista, musicista di 24 anni. Fermato l’assassino, ha 16 anni

- Advertisement -

AgenPress – La vittima è il 24enne Giovanbattista Cutolo, era un musicista dell’Orchestra Scarlatti Camera Young.

Il corpo è stato trovato riverso in un marciapiede di piazza Municipio, a Napoli, attorno alle 5 del mattino dopo la chiamata di una giovane. A chiamare i soccorsi è stata la fidanzata di Cutolo, incensurato, che è stato ritrovato all’angolo con via Medina dove sono giunte le forze dell’ordine e i soccorsi che però, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Sul corpo chiare ferite provocate da arma da fuoco. Ad ucciderlo un ragazzo di 16 anni per un al culmine di una lite scattata per lo scooter parcheggiato male.

Un motorino che il 16enne avrebbe parcheggiato male nei pressi della paninoteca dove anche la vittima era andata, di ritorno da una festa di compleanno. Il giovanissimo avrebbe avuto una discussione con la fidanzata del 24enne, poi con Cutolo, e a quel punto avrebbe tirato fuori la pistola e premuto il grilletto.

Polizia e carabinieri, intervenuti sul posto, hanno già fermato l’assassino che ha confessato ammettendo le sue responsabilità, durante l’interrogatorio cui è stato sottoposto dagli agenti della squadra mobile.

Il minorenne, che ha precedenti per tentato omicidio e truffa, è ora accusato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione. Il decreto di fermo eseguito dalla polizia è stato emesso dalla Procura per i minorenni di Napoli.