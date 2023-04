Napoli. La donna che ha investito la figlia di 7 anni con l’auto non aveva la patente. Stava facendo pratica di guida

- Advertisement -

AgenPress – Una bambina di 7 anni è morta dopo essere stata investita dall’auto guidata dalla madre. E’ accaduto a Casalnuovo, in provincia di Napoli. La piccola è deceduta sul colpo. La donna, a bordo di un’Audi A3, facendo retromarcia ha perso il controllo della vettura investendo la piccola e un conoscente, quest’ultimo rimasto illeso.

La donna, 33 anni, non aveva la patente. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato nel parcheggio di una villa comunale, dove si ipotizza che la donna si stesse esercitando per imparare a guidare. Secondo la ricostruzione del quotidiano, si è messa da sola al volante di un’Audi A3, duemila di cilindrata, mentre la figlioletta e il compagno aspettavano all’esterno, qualche metro dietro la vettura. Invece di inserire la prima, però, avrebbe messo la retromarcia, travolgendo in pieno la piccola.

Il compagno della donna ha tentato di fermare il mezzo, ma invano. Portato al pronto soccorso dell’ospedale La Schiana di Pozzuoli, gli è stata diagnosticata una serie di ferite non gravi. La bimba è rimasta schiacciata tra la parte posteriore della macchina e il palo di ferro. E’ morta quasi subito.