Musk-Zuckerberg, Barbera (PRC): “Basta pagliacciate, andassero a lavorare in fabbrica vediamo chi dei due resiste”

- Advertisement -

AgenPress. “Da giorni tiene banco questa ridicola pantomima del duello tra Musk e Zuckerberg. Una vera e propria pagliacciata da ricconi annoiati a cui i media hanno voluto dare in questi giorni grande risalto.

Fin qui nulla di eclatante, visto che siamo abituati alle eccentricità di certi ricconi in cerca di visibilità ed emozioni forti.

Quello che lascia perplessi è l’atteggiamento di subalternità culturale di tanti sindaci e ministri italiani che stanno facendo a gara per ospitare il singolar tenzone tra i due sfidanti. Ci si mette anche il nostro ministro alla Cultura che, invece di preoccuparsi della tutela e della valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale, artistico e monumentale, che tutto il mondo ci invidia, continua a comportarsi come un piazzista, offrendo la disponibilità di siti unici al mondo come palcoscenico di eventi che nulla hanno a che fare con la Cultura e che offendono l’intelligenza degli italiani.

Se proprio vogliono sorprenderci e fare qualcosa di utile, invitiamo i due facoltosi personaggi ad andare a lavorare in fabbrica, come semplici operai, almeno per una settimana, come ha suggerito qualcuno ironicamente in questi giorni sui social, così vediamo chi dei due resiste”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.