Musei aperti a Ferragosto, Cerreto (FDI): bene l’iniziativa del Ministro Sangiuliano

AgenPress. “Plaudo con convinzione la decisione del Ministro Sangiuliano che ha previsto l’apertura dei musei nei giorni 14 e 15 agosto. L’Italia riparte e riparte in tutto dando la possibilità di far visitare ai turisti, pagando regolare biglietto e ai cittadini che sono rimasti in città, il nostro vasto patrimonio artistico culturale.

La bellezza monumentale è di tutti e con quest’iniziativa si sottolinea quanto fondamentale sia per il Governo Meloni la cultura. Per anni abbiamo avuto cancelli chiusi, i giorni del ponte di ferragosto le città sempre più fantasma, città d’arte senza anima.

Oggi il vento è cambiato, i cittadini si riappropriano delle città di origine, hanno la possibilità di conoscere luoghi, parchi, musei, mostre che, per mancanza di tempo, hanno ignorato. I cittadini diventano il fulcro centrale di un Paese che ritorna a vivere e che ha bisogno del contributo di tutti per vincere le grandi sfide che ci vedrà protagonisti. È finito il tempo dei gufi, è iniziato il tempo che mette in moto una Nazione che ha tanto da offrire.

È iniziato il tempo di un Paese che corre per non restare più indietro e iniziative come quella del Ministro Sangiuliano vanno supportate ed appoggiate perché seguono ciò che in campagna elettorale dicevamo e cioè che eravamo pronti per governare l’Italia e che non volevamo più essere ultimi nelle classifiche.

Abbiamo sempre creduto che l’Italia ha un potenziale enorme che va sfruttato perché fonte di ricchezza e benessere per tutti. Ci abbiamo creduto, gli italiani ci stanno sostenendo e gli indici di gradimento del Governo Meloni aumentano sempre più e ciò significa che siamo sulla buona strada e deve continuare senza sosta la politica del fare bene.”

Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.