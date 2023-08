- Advertisement -

AgenPress – Cheems Balltze, un cagnolino la cui faccia sorridente e il fisico tozzo sono diventati virali nei meme sulla sua passione per i cheeseburger, è morto dopo una breve battaglia contro il cancro.

Il dodicenne Shiba Inu, noto anche come Ball Ball, è stato sottoposto a un intervento di toracentesi venerdì ma non si è mai svegliato, ha scritto la sua proprietaria, Kathy, in un post su Instagram. Ha detto che Ball Ball avrebbe ricevuto ulteriori cure per il suo cancro dopo l’operazione.

Il cane paffuto con una “faccia rotonda sorridente” era amato da molti, ha detto il suo proprietario. Ha chiesto ai fan di non essere tristi, ma invece di “ricordare la gioia che Balltze ha portato al mondo”.

“Ha aiutato molte persone durante la pandemia e ha portato molta gioia a molti di voi, ma ora la sua missione è completata”, si legge nel post. “Credo che stia correndo liberamente nel cielo e mangiando un sacco di cibo delizioso con i suoi nuovi amici.”

Ball Ball, che viveva a Hong Kong, è diventato famoso nel 2017 dopo che un utente di Instagram ha commentato che “assomiglia a Cheese”, dice il sito web del cane – un incidente che in seguito ha stabilito il suo nome d’arte “Cheems” o “Cheemsburger”. Il suo proprietario aveva iniziato a pubblicare foto di lui su Instagram due anni prima, per documentare i suoi stati d’animo.

Era anche famoso per il meme “Swole Doge vs. Cheems”, che raffigura un cane esageratamente muscoloso accanto a un mite cane più piccolo.

Kathy ha documentato il suo cancro su Instagram dopo aver annunciato la diagnosi a maggio. Ringraziando i follower per il loro supporto durante il suo viaggio, ha detto che sperava che “possa continuare a portare gioia a tutti nel mondo online, questa è la mia unica umile richiesta”. “Sono davvero grato a tutti voi, il vostro amore e il vostro sostegno a Ball Ball è così incondizionato e ho scoperto che è l’amore più puro del mondo, avere Ball Ball nella mia vita è la cosa migliore che sia mai accaduta”, si legge nel post. . “Balltze sa quanto fosse amato da tutti voi.”

