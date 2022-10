Muore a 87 anni Franca Fendi, la terza delle cinque sorelle della storica maison di moda

AgenPress – E’ morta nella notte a Roma Franca Fendi dopo un malore nella sua casa della Camilluccia.

Nata nella Capitale nel 1935, era la terza delle cinque sorelle della storica maison.

Dal 1946 ha gestito ‘Fendi’, marchio di lusso fondato dai genitori (Edoardo e Adele Casagrande) nel 1925, insieme alle sorelle Paola, Anna, Carla (quest’ultima morta nel 2017) e Alda, trasformandola in uno dei marchi italiani più prestigiosi al mondo, grazie alla straordinaria qualità e design della sua pelletteria e pellicceria e alla lunga collaborazione con Karl Lagerfeld.

Le cinque sorelle, nel novembre 1999, hanno ceduto il 51% dell’azienda, valutata allora 1.900 miliardi di lire (poco meno di un miliardo di euro) a Prada e Bernard Arnault, preferendole a Gucci.

Franca Fendi aveva raccontato la storia della famiglia e l’epopea nel mondo del lusso in un libro, Sei con me, in cui ricordava la lunga e appassionata storia d’amore con il marito Luigi Formilli, il legame stretto con le sorelle e l’ascesa al successo del marchio, anche grazie alla collaborazione con lo stilista Karl Lagerfeld. Oggi Fendi fa parte del colosso del lusso LVMH, ma la direzione creativa dell’azienda è ancora nelle mani della famiglia: la stilista Silvia Venturini Fendi (figlia di Anna Fendi) rappresenta la terza generazione della saga familiare al femminile.