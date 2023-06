Multe stradali: Milano la città che incassa di più, al secondo posto Roma. Elenco delle multe nelle principali città

- Advertisement -

NELLE PRINCIPALI 20 CITTA’ ITALIANE PROVENTI SANZIONI VALGONO QUASI 550 MILIONI DI EURO, INCASSI SALGONO DEL 37,4% SU 2021

A POTENZA PROVENTI MULTE AUMENTANO DEL 224%. FIRENZE CAPITALE DELL’AUTOVELOX: OLTRE 23 MILIONI DI EURO IN UN ANNO

AgenPress. Milano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali. Lo afferma il Codacons, che rende noti i dati emersi dalla rendicontazione ufficiale che entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali devono fornire al Governo per essere poi pubblicati sull’apposita piattaforma web del Ministero dell’Interno.

Con oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada – analizza il Codacons, che ha messo a confronto i dati di tutti i capoluoghi italiani – Al secondo posto si piazza Roma, con 133 milioni di euro, e molto più distaccate troviamo Firenze (46 milioni di euro), Bologna (43 milioni) e Torino (40 milioni circa). Tra i capoluoghi che registrano invece i proventi più bassi troviamo Catanzaro, con poco più di 812mila euro incassati nel 2022, e Aosta (917mila euro).

Manca all’appello Campobasso, comune la cui rendicontazione non è stata pubblicata sul sito del Ministero entro il 31 maggio.

Considerate le principali 20 città italiane, i proventi delle multe stradali hanno raggiunto nel 2022 la ragguardevole cifra di 547 milioni di euro, con una crescita del 37,4% rispetto al 2021, quando le stesse città prese in esame dal Codacons incassarono in totale 398 milioni di euro.

Ma il Codacons ha fatto anche un’altra interessante scoperta: analizzando la rendicontazione fornita dai Comuni, nella quale si specificano anche i proventi derivanti dall’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento automatico della velocità, si scopre che è Firenze la regina italiana degli autovelox, con un incasso pari a 23,2 milioni di euro nel 2022, ossia la stessa cifra incamerata grazie a tutte le altre sanzioni emesse sul territorio comunale per violazioni al codice della strada. Seguono Milano con 12,9 milioni di multe tramite autovelox, e Genova con 10,7 milioni. A Napoli le multe inflitte dagli autovelox hanno garantito proventi per appena 18.700 euro.

L’associazione dei consumatori ha poi messo a confronto i proventi del 2021 con quelli dello scorso anno: ne emerge che Potenza è la città che ha visto crescere di più gli incassi, passando da 1,1 milioni di euro del 2021 ai 3,7 milioni dello scorso anno, con un incremento del 224%. Seguono Palermo (+164%) e Firenze (+120%). Dall’altro lato della classifica troviamo Catanzaro, che ha incassato con le multe l’8,5% in meno sul 2021, Napoli (-7,6%), Torino (-2,6%).

“Le multe stradali si confermano un tesoretto per i comuni italiani, garantendo alle casse degli enti locali generosi introiti – afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi – La ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni, ma i dati dimostrano come permangano gravi criticità circa l’uso degli autovelox, spesso piazzati sulle strade in modo del tutto scorretto al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat. Proprio per aiutare i cittadini italiani a contestare le multe ingiuste, abbiamo organizzato per il prossimo 12 giugno un webinar dove legali ed esperti del settore forniranno informazioni agli automobilisti sanzionati”.

Città Proventi totali 2021 Proventi totali 2022 Differenza in euro Differenza % Potenza 1.159.051 3.761.282 2.602.231 224,5% Palermo 9.662.268 25.568.050 15.905.782 164,6% Firenze 21.265.466 46.793.916 25.528.450 120,0% Aosta 599.258 917.823 318.565 53,2% Milano 102.685.048 151.554.801 48.869.753 47,6% Roma 94.180.487 133.071.471 38.890.984 41,3% Bolzano 4.786.816 6.006.046 1.219.230 25,5% Trento 3.093.698 3.878.386 784.688 25,4% Trieste 3.277.943 4.024.906 746.963 22,8% Venezia 7.554.969 9.245.778 1.690.809 22,4% Bari 8.810.150 10.770.121 1.959.971 22,2% Pescara 5.263.499 6.344.061 1.080.562 20,5% Bologna 37.691.186 43.259.763 5.568.577 14,8% Cagliari 3.825.175 4.380.050 554.875 14,5% Ancona 3.591.310 4.072.971 481.661 13,4% Genova 34.599.376 38.863.508 4.264.132 12,3% Perugia 4.020.226 4.404.573 384.347 9,6% Torino 41.553.065 40.491.559 -1.061.506 -2,6% Napoli 9.578.078 8.853.306 -724.772 -7,6% Catanzaro 887.445 812.197 -75.248 -8,5% TOTALE 398.084.514 547.074.568 148.990.054 37,43%

Città Proventi sanzioni 2022 (ad eccezione autovelox) Proventi sanzioni autovelox 2022 Proventi totali 2022 Importo medio sanzioni 2022 per residente Milano 138.575.650 12.979.151 151.554.801 112,2 euro Roma 126.920.179 6.151.292 133.071.471 47,3 euro Firenze 23.520.174 23.273.742 46.793.916 127,2 euro Bologna 38.967.624 4.292.139 43.259.763 110,1 euro Torino 37.909.125 2.582.434 40.491.559 47,7 euro Genova 28.095.321 10.768.187 38.863.508 69,2 euro Palermo 21.446.059 4.121.991 25.568.050 40,2 euro Bari 9.638.135 1.131.986 10.770.121 34,1 euro Venezia 5.037.899 4.207.879 9.245.778 26,5 euro Napoli 8.834.606 18.700 8.853.306 9,6 euro Pescara 6.293.965 50.095 6.344.061 53,3 euro Bolzano 5.898.417 107.629 6.006.046 56,6 euro Perugia 4.404.573 0 4.404.573 27,1 euro Cagliari 4.068.963 311.087 4.380.050 29,3 euro Ancona 2.364.737 1.708.233 4.072.971 41,4 euro Trieste 3.333.869 691.037 4.024.906 20,1 euro Trento 4.404.573 606.101 3.878.386 32,6 euro Potenza 870.997 2.890.285 3.761.282 58 euro Aosta 917.823 0 917.823 27,6 euro Catanzaro 812.197 0 812.197 9,6 euro TOTALE 472.314.886 75.891.968 547.074.568