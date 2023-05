Moto d’Acqua: si è svolta a Napoli la prima tappa del Campionato Italiano 2023

- Advertisement -

La sfida tra i migliori piloti italiani ha dato spettacolo sul Lungomare Caracciolo.

Oltre cento gli atleti in gara nel primo appuntamento per la conquista del titolo tricolore.

AgenPress. In un week-end scaldato da temperature primaverili e dalla passione sportiva, si è svolta a Napoli la prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua, tornato nella città partenopea dopo ben 25 anni. L’appuntamento, in programma dal 28 al 30 aprile e organizzato dall’Asd Jet Ski Family Racing Team di Salvatore Babo sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, è stato all’altezza delle attese grazie alla partecipazione di oltre cento atleti. Lo splendido scenario del Lungomare Caracciolo ha fatto da sfondo alle evoluzioni dei migliori piloti italiani, che hanno dato spettacolo sotto gli occhi dei numerosi appassionati e passanti, nello specchio d’acqua antistante l’arenile della Rotonda Diaz. I tanti giovani atleti in gara e la nutrita presenza femminile hanno confermato la crescente popolarità del movimento tra le nuove generazioni, sulle quali la Federazione Italiana Motonautica, ha investito con convinzione negli ultimi anni.

I VINCITORI DELLA PRIMA TAPPA

SKI

La Ski F1 ha sancito il dominio di Matteo Benini, primo in entrambe le manche, davanti al rivale Daniele Piscaglia (40 punti). Nella Ski F1 Veterans la vittoria è andata invece a Giuseppe Casarola (41 punti) con un buon margine sul secondo, Giancarlo Fieghel (31 punti). Pari punti per Alain Wyss e Luca Pilot nella Ski F2: 45 per entrambi, con vittoria finale di Wyss in qualità di vincitore della seconda manche. La Ski Superjet ha visto il trionfo di Marcantonio Oliveri (50 punti) su Francesco Mancini (40 punti). Senza rivali nella Ski Giovanile 15-18 Naomi Benini (50 punti), davanti a Carolina Vernata (36 punti).La Spark Giovanile 12-14 maschile è stata conquistata da Domenico Caiazza (45 punti), con vittoria nella seconda manche (che diventa decisiva in caso di punteggi identici) davanti a Ciro Taranto (45 punti), mentre la Spark Giovanile 12-14 femminile ha registrato la vittoria di Nicole Cadei (50 punti) su Adele Tomassini (40 punti).

RUNABOUT

Nella Runabout F1 si è affermato Manuel Reggiani (40 punti), sopravanzando Davide Di Maio (36 punti). La Runabout F1 Veterans ha sancito invece la vittoria di Giuseppe Greco (45 punti) su Lorenzo Benaglia (36 punti). Nella Runabout F2 primo posto con esiguo margine di Alessandro Fracasso (45 punti) su Gaetano Costagliola (41 punti), mentre la Runabout F4 è stata dominata da Davide Pontecorvo (50 punti), che si è aggiudicato entrambe le manche. Distaccato, al secondo posto, Davide Santini (40 punti).

Nella Runabout F4 Veterans, Michele Cadei (41 punti) l’ha spuntata di misura su Daniele Dalemmo (40 punti), sebbene non sia riuscito ad andare oltre il terzo posto nella seconda manche. La Runabout F4 Novice ha registrato la vittoria a punteggio pieno di Lorenzo Bravetti (50 punti) su Francesco Mancini (36 punti). Nella Runabout F4 femminile, infine, gara da incorniciare di Arianna Urlo: 50 punti e primo posto in entrambe le manche. Sul secondo gradino del podio Naomi Benini (36 punti).

ENDURANCE

Sul primo gradino del podio della F1 Endurance è salito Mirco Pozzani (41 punti), seconda piazza per Juri Tiozzo. Nell’F2 Endurance affermazione di Ezio Lucchese (50 punti) davanti a Pierantonio Rizzardo (36 punti).

FREE STYLESenza storia la più spettacolare delle specialità, con l’affermazione netta di Massimo Accumulo (50 punti) su Francesco Mortellaro (40 punti).

GIOVANILI

Nella Spark Giovanile 15-18 maschile Marco Cadei Boninelli, con 41 punti, si è piazzato davanti a Emanuele Pontecorvo (41 punti), grazie alla vittoria nella seconda manche. Nella Spark Giovanile 15-18 femminile grande prestazione di Ludovica Urlo, che ha concluso la tappa a punteggio pieno (50 punti) davanti a Stella De Luca (40 punti). La Ski Open è stata invece appannaggio di Matteo Benini ed Andy Trasmondi, che hanno terminato la sfida appaiati in testa a 45 punti. Primo posto assegnato a Benini in virtù della sua vittoria nella seconda manche. Per la Ski Giovanile 12-14, infine, altro testa a testa. Questa volta tra Adriano Hirsch e Alessio Ascione: (45 punti) per entrambi, ma primo posto per Hirsch, vincitore della seconda manche.

Le prossime tappe del Campionato Italiano Moto d’Acqua si svolgeranno a Torre dell’Orso, in provincia di Lecce (12-14 maggio), ad Ancona (26-28 maggio), all’Idroscalo di Milano (15-17 settembre) e a Civitavecchia (6-8 ottobre).