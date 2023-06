Mosca. Zuppi sarà ricevuto da Yuri Ushakov, consigliere di Putin

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero degli Esteri russo non ha in programma incontri con il cardinale Matteo Zuppi durante la sua visita a Mosca. Lo hanno riferito fonti dello stesso dicastero all’agenzia russa Ria Novosti. Il programma della visita del cardinale, che deve durare fino a domani, non è stato reso noto.

Zuppi sarà ricevuto dal consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov, ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato da Interfax.

“Su incarico di Vladimir Putin – ha detto Peskov – il consigliere presidenziale Ushakov terrà oggi con Zuppi un colloquio per discutere la situazione riguardante il conflitto in Ucraina e naturalmente le possibili vie per una soluzione politica e diplomatica”. “Abbiamo ripetutamente affermato di avere un alto apprezzamento degli sforzi, le iniziative del Vaticano nella ricerca di una soluzione pacifica alla crisi ucraina e accogliamo gli sforzi del Papa nel contribuire alla cessazione del conflitto armato”.