Mosca. Tribunale multa Google per non aver eliminato i video da Youtube su “operazione militare speciale” in Ucraina

AgenPress – Il tribunale di Mosca ha inflitto al colosso tecnologico statunitense Google una multa di 3 milioni di rubli (circa 31.800 dollari) per non aver eliminato informazioni discutibili su ciò che la Russia chiama la sua “operazione militare speciale” in Ucraina, nonché informazioni vietate in Russia. Lo riporta l’agenzia di stampa statale TASS.

A Google era stata notificata una notifica ufficiale che richiedeva di eliminare i video da YouTube che includevano istruzioni per gli spettatori su come accedere a false informazioni sulla “operazione militare speciale” e su come entrare illegalmente in strutture sorvegliate, che metterebbero a repentaglio la vita e la salute di una persona, secondo TASS.

In precedenza, lo stesso tribunale aveva ripetutamente inflitto multe a Google per violazioni amministrative, tra cui una multa di 3 milioni di rubli (circa 31.800 dollari) a maggio per aver ospitato video su YouTube che promuovevano rapporti sessuali non tradizionali, diffamavano le forze armate russe e contenevano istruzioni sul cosiddetta pratica illegale di “coperture” o arrampicarsi su strutture alte per entrare nei loro locali sul tetto.