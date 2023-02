Mosca. Scrisse delle bombe russe sul teatro di Mariupol. Giornalista russa Maria Ponomarenko condannata a 6 anni di carcere

- Advertisement -

AgenPress – Un tribunale russo ha condannato la giornalista Maria Ponomarenko a sei anni di carcere per un post su Telegram che secondo il tribunale ha diffuso “false informazioni”.

Ponomarenko è stata arrestata lo scorso aprile e accusata di aver pubblicato “false informazioni” sul suo canale Telegram su un attacco aereo russo su un teatro a Mariupol, in Ucraina, che ha ucciso centinaia di persone e per il quale le autorità russe negano ogni responsabilità.

Il suo datore di lavoro, RusNews, ha dichiarato su Telegram che la giornalista ha trascorso del tempo in un centro di custodia cautelare, cosa che l’ha colpita psicologicamente, portandola a un tentativo di suicidio a settembre. Ponomarenko è madre di due figli.

Il tribunale della città russa di Barnaul, nella Siberia occidentale, ha condannato Ponomarenko a sei anni di carcere in una colonia correzionale del regime generale, senza il diritto di svolgere attività legate a Internet e ad altri tipi di comunicazione pubblica per cinque anni, secondo il servizio stampa del tribunale citato da TASS.

All’inizio di febbraio, il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ) ha invitato le autorità russe a “rilasciare immediatamente” Ponomarenko insieme all’editorialista Iskander Yasaveyev e a “smettere di perseguire membri della stampa per i loro rapporti e commenti sulla guerra in Ucraina”. recente censimento carcerario, almeno 19 giornalisti erano dietro le sbarre in Russia al 1° dicembre 2022.