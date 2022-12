Mosca. Putin usa per la prima volta la parola “guerra”. Deputato chiede procedimento contro il leader russo

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin ha usato per la prima volta in pubblico la parola “guerra” per riferirsi al conflitto in Ucraina, invece di parlare come sempre di “operazione militare speciale”. “Il nostro obiettivo non è far girare il volano del conflitto militare, ma, al contrario, porre fine a questa guerra. Prima finisce, meglio è”, ha detto il presidente russo ai giornalisti a Mosca, dopo aver partecipato a una riunione del Consiglio di Stato sulle politiche giovanili. “Ci siamo impegnati e continueremo a lottare per questo”.

Il deputato del comune di San Pietroburgo Nikita Yuferev ha chiesto l’apertura di un procedimento nei confronti di Putin in quanto avrebbe pronunciato la parola ‘guerra’. La richiesta – come riporta l’agenzia Unian – è stata inoltrata al procuratore generale della Federazione Russa Igor Krasnov e al capo del ministero dell’Interno russo Vladimir Kolokoltsev. Secondo Yuferev – che ha annunciato la sua iniziativa in un post su Twitter – le parole di Putin possono “essere ritenute legalmente responsabili della diffusione di falsità sulle azioni dell’esercito russo” e “diverse migliaia di persone sono già state condannate per tali parole sulla guerra”.