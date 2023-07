Mosca. Putin ringrazia la Corea del Nord per il sostegno alla guerra contro l’Ucraina

AgenPress – Il “fermo sostegno” della Corea del Nord alla guerra della Russia in Ucraina incoraggia la determinazione dei due paesi a far fronte ai gruppi occidentali. Lo ha detto giovedì il presidente russo Vladimir Putin in un discorso ai funzionari nordcoreani, secondo un rapporto dei media statali nordcoreani.

Putin non è entrato nei dettagli della natura del sostegno di Pyongyang in quella che ha definito “l’operazione militare speciale” della Russia, ma l’anno scorso funzionari statunitensi hanno affermato che la Corea del Nord stava vendendo milioni di razzi e proiettili di artiglieria alla Russia per l’uso sul campo di battaglia in Ucraina.

“La solidarietà con la Russia su questioni internazionali chiave evidenzia i nostri interessi comuni”, ha detto Putin nel discorso, secondo l’agenzia di stampa centrale coreana gestita dallo stato.

Il discorso del leader russo è stato quello di congratularsi con la Corea del Nord in occasione del 70° anniversario dell’armistizio della guerra di Corea , noto come Giorno della Vittoria nel Nord.

Putin ha citato specificamente i piloti sovietici, che ha affermato di aver “effettuato decine di migliaia di voli di combattimento” per aver contribuito ad “annientare il nemico”.

“L’esperienza storica dell’amicizia combattiva ha valori nobili e serve come base affidabile per sviluppare ulteriormente la connessione tra Russia e Corea del Nord nel campo della politica, dell’economia e della sicurezza”, ha detto Putin che ha condiviso un messaggio scritto versione del discorso di Putin, ma non ha detto se è stata indirizzata tramite una registrazione video o per iscritto ai funzionari nordcoreani.

Putin ha anche augurato al leader nordcoreano Kim Jong Un salute e successo nel suo lavoro per il benessere del suo popolo.