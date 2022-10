Mosca. Putin, non è in discussione annessione regioni ucraine. Centrale Zaporizhzhia è proprietà russa

AgenPress – “La situazione in Donbass sarà stabilizzata. La Russia potrà far sviluppare questi territori tranquillamente. I risultati dei referendum” a favore dell’annessione a Mosca delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia “non verranno messi in discussione” perché le consultazioni “sono state perfettamente trasparenti, convincenti e oggettive”.

“Si tratta di dati oggettivi sull’umore delle persone”, ha detto Putin mercoledì in un evento dedicato agli insegnanti, aggiungendo di essere stato piacevolmente “sorpreso” dai risultati.

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, emanando, inoltre, un decreto che inserisce formalmente la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia nella lista degli asset federali della Russia.