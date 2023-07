- Advertisement -

AgenPress – “Sai, a volte sembra che i politici europei stiano facendo quello che gli viene detto dall’estero”, ha detto Vladimir Putin in un’intervista al programma Moscow, Kremlin.Putin sul canale televisivo Rossiya-1, affermando che i politici europei dipendono totalmente da Washington.

“Se gli viene detto domani: ‘Abbiamo deciso di impiccarvi tutti!’ faranno solo una domanda, con gli occhi bassi per la sorpresa della loro audacia: “Possiamo farlo con l’aiuto di corde fatte in casa?”

“E questo sarà un altro fallimento per loro, mi dispiace. Penso che sarà un fiasco per loro perché è altamente improbabile che gli americani rifiutino un contratto così grande per la loro industria tessile”.