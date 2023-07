Mosca. Putin intende mantenere il gruppo Wagner ma senza Prigozhin

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin ha affermato che intende mantenere il gruppo Wagner come una forza combattente coesa piuttosto che romperlo, ma cerca di separare il finanziere Wagner Yevgeny Prigozhin dalla leadership e dalle forze Wagner.

Putin ha confermato al notiziario russo Kommersant in un’intervista pubblicata il 13 luglio di aver incontrato Prigozhin e 35 comandanti Wagner il 29 giugno. Putin ha affermato di aver offerto ai combattenti Wagner la possibilità di servire sotto un comandante Wagner (nominativo “Seda”) che ha ha comandato le forze di Wagner negli ultimi 16 mesi, confermando ulteriormente la precedente valutazione di ISW secondo cui il Cremlino cerca di mantenere Wagner come forza combattente coesa separandolo da Prigozhin.

Putin ha affermato che “molti [i comandanti di Wagner] hanno annuito” in risposta alla sua offerta, ma che Prigozhin, “che era seduto di fronte al suo personale e non li ha visti annuire”, ha detto che i comandanti Wagner non erano d’accordo con la decisione. Putin probabilmente ha sottolineato la diversa risposta di Prigozhin per inquadrare Prigozhin come un problema in contrasto con i fedeli comandanti Wagner.

L’ex ufficiale russo e ardente nazionalista Igor Girkin ha notato che la rivisitazione di Putin dell’incontro del 29 luglio ritrae Putin come soccombente alle richieste di Prigozhin, ma l’esito finale dell’incontro del 29 luglio non è chiaro.

Alla domanda diretta di Kommersant sul futuro di Wagner come unità di combattimento, Putin ha continuato a sostenere l’assurda idea che le compagnie militari private (PMC) non esistano in Russia. Il segretario stampa del Pentagono, il generale di brigata dell’aeronautica Pat Ryder, ha dichiarato il 14 luglio che le forze Wagner non stanno partecipando alle operazioni militari in Ucraina in alcun ruolo significativo di supporto o combattimento. ISW ha precedentemente osservato fonti russe che riferiscono che le forze Wagner non sono coinvolte in operazioni di combattimento in Ucraina.