Mosca. Putin firma la legge che sospende la partecipazione della Russia al New START

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che sospende la partecipazione della Russia al Trattato per la riduzione delle armi strategiche (New START), secondo il database ufficiale di informazioni legali.

La legge sulla sospensione da parte della Russia del Trattato USA-Russia sulle misure per l’ulteriore riduzione e limitazione delle armi strategiche offensive entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione ufficiale.

La legge ha anche osservato che il presidente russo potrebbe prendere una decisione sulla ripresa dell’effetto del New START da parte della Russia.

Putin aveva già preannunciato la decisione nel suo discorso alla nazione del 21 febbraio scorso. Aveva sottolineato che non si trattava di un’uscita dall’accordo. Tuttavia, in precedenza aveva ripetutamente avvertito che la fine dell’accordo, che scade nel 2026, potrebbe portare a una nuova corsa agli armamenti nucleari. Per il momento, la Russia vuole continuare a rispettare i limiti massimi concordati per le armi nucleari.

Il trattato di disarmo “New Start” è l’unico accordo di controllo degli armamenti ancora in vigore tra Stati Uniti e Russia. Il trattato limita gli arsenali nucleari di entrambi i Paesi a 800 sistemi di lancio e 1’550 testate operative ciascuno. Stabilisce inoltre che Washington e Mosca possono scambiarsi informazioni sui loro arsenali nucleari strategici e organizzare visite di verifica ogni anno.