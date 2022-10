Mosca. Putin firma la legge che annette le quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson

AgenPress – Vladimir Putin ha firmato misure che pretendono di annettere quattro regioni ucraine alla Federazione Russa.

Il testo di legge recita: “I confini dei nuovi soggetti della Federazione, come risulta dai trattati, saranno determinati dai confini che esistevano il giorno della loro formazione e accettazione nella Federazione Russa”. Fino all’elezione dei capi delle nuove regioni saranno guidate da funzionari temporanei ad interim nominati da Putin.

Le annessioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson sono illegali secondo il diritto internazionale.

I leader di tutto il mondo hanno affermato che sono il risultato di referendum “falsi” tenuti sotto la minaccia delle armi e non saranno mai riconosciuti.

Tuttavia, la mossa è un passo importante nello sforzo vacillante della Russia per prendere il controllo dell’Ucraina, con Putin che afferma che la volontà degli ucraini occupati è di appartenere alla Russia, offrendo un falso pretesto ai suoi sforzi per rivendicare i territori occupati come di Mosca.

Funzionari occidentali hanno precedentemente suggerito che Putin cercherà probabilmente di riformulare la controffensiva ucraina nelle quattro regioni e in qualsiasi altra come un attacco alla sovranità russa.

La Russia non controlla completamente le regioni che afferma di aver annesso e Mosca sta perdendo ogni giorno territorio a causa dell’esercito ucraino nel sud e nell’est del paese. In alcune aree, come Kherson, queste perdite stanno arrivando a un ritmo rapido.

Il Cremlino non appare nemmeno chiaro sui confini del territorio che sta annettendo. Il portavoce Dmitry Peskov lunedì ha affermato che “continueremo a consultare la popolazione di queste regioni”.

Un funzionario regionale ucraino nella regione di Zaporizhzhia ha dichiarato martedì che la Russia stava cercando di stabilire un “confine di stato” al checkpoint di Vasylivka, che separa il territorio controllato dalla Russia dal resto dell’Ucraina, inclusa la capitale regionale di Zaporizhzhia.