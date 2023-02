Mosca. Putin deporta migliaia di bambini ucraini in Russia in campi di “rieducazione” per essere adottati

- Advertisement -

AgenPress – Secondo i governi americano ed europeo – e un nuovo rapporto degli investigatori di Yale, sostenuto dal Dipartimento di Stato americano – è al centro di un piano del governo russo per deportare con la forza migliaia di bambini ucraini in Russia , spesso in una rete di dozzine di campi, dove i minori subiscono la rieducazione politica.

“Maria Lvova-Belova è una delle figure più coinvolte nella deportazione e nell’adozione da parte della Russia dei bambini ucraini, così come nell’uso dei campi per ‘integrare’ i bambini ucraini nella società e nella cultura russe”, osserva l’Osservatorio sui conflitti dello Yale Humanitarian Research Lab.

Lvova-Belova, che è stata nominata Commissaria per i diritti dei bambini del presidente Vladimir Putin nel 2021, ha creato il suo canale Telegram pochi giorni dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Tra le foto accanto a chi è chi del potere russo – da Putin al ministro degli Esteri Sergey Lavrov al leader ceceno Ramzan Kadyrov – pubblica foto e video patinate della vita meravigliosa che si suppone venga offerta ai bambini ucraini.

“Entro la fine della settimana, centotto orfani del Donbass che hanno ricevuto la cittadinanza russa avranno genitori”, ha scritto Lvova-Belova in un tipico post sul suo canale Telegram lo scorso luglio, usando l’ortografia russa per il Donbas dell’Ucraina (Donetsk e Luhansk) regioni. “Shurochka è stata la prima ad essere consegnata a sua madre. Quando ho sentito la risata di questo bambino felice, non ho potuto trattenere [le lacrime]”.

Lvova-Belova visita regolarmente l’Ucraina russa occupata e il governo russo si vanta di scortare personalmente aerei carichi di bambini dall’Ucraina. Putin ha autorizzato Lvova-Belova a utilizzare non specificate “misure aggiuntive” per identificare i bambini che non hanno cure parentali nelle quattro regioni ucraine che afferma di aver annesso.

L’UNICEF, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’infanzia, ha affermato che “l’adozione non dovrebbe mai avvenire durante o immediatamente dopo le emergenze” e che durante gli sconvolgimenti, i bambini separati dai genitori non possono essere considerati orfani. Le Nazioni Unite considerano inoltre il trasferimento forzato della popolazione di un altro paese all’interno o all’esterno dei suoi confini un crimine di guerra.

La Russia ha definito “assurde” le denunce di trasferimento forzato e ha affermato di fare del suo “meglio” per mantenere i minori con le loro famiglie.