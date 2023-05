Mosca. Putin accusa l’Occidente di aver causato la guerra. In Ucraina regime criminale

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin ha utilizzato la parata annuale del Giorno della Vittoria per lanciare un altro feroce attacco all’Occidente, accusandolo di tenere l’Ucraina in ostaggio dei suoi piani anti-russi.

Ha anche di nuovo fatto paragoni, falsamente, tra il conflitto in Ucraina e la lotta contro le forze naziste nella seconda guerra mondiale, affermando che la civiltà è a un punto di svolta e affermando che la “vera guerra” è stata scatenata contro la Russia.

Putin ha affermato falsamente che l’Occidente aveva provocato la guerra in Ucraina.

“La nazione ucraina è diventata ostaggio di un colpo di stato che ha portato a un regime criminale guidato dai suoi padroni occidentali. È diventata una pedina dei loro piani crudeli ed egoistici”.

Durante il breve discorso, Putin ha elogiato le truppe russe che combattono in quella che il Cremlino definisce una “operazione militare speciale” in Ucraina, dicendo che il paese è “orgoglioso” di tutti coloro che combattono in prima linea.

“Non c’è cosa più importante ora del tuo lavoro di combattimento”.

Tuttavia, non è stata fatta menzione delle elevate perdite subite dalle truppe russe, che si stima siano nell’ordine delle decine di migliaia.

La Russia usa tradizionalmente la parata del Giorno della Vittoria a Mosca per mostrare la sua potenza militare. Nelle sfilate degli anni precedenti, decine di carri armati hanno attraversato la Piazza Rossa mentre jet ed elicotteri solcavano i cieli.

Ma la parata di quest’anno è stata un evento più modesto.

C’era un solo carro armato a guidare la colonna meccanizzata di quest’anno: il T-34, un veicolo di epoca sovietica schierato dalla Russia durante la seconda guerra mondiale.

Alla parata del 2022, il T-34 è stato accompagnato da molti dei più moderni T-90 e T-14. Nessuno di questi modelli è apparso nella celebrazione di mercoledì. Invece, il T-34 era accompagnato da una processione di veicoli da combattimento polivalenti: il Tigr.

Erano esposti anche i veicoli corazzati Tigr-M e VPK-Ural, ma l’obiettivo principale era il sistema di difesa aerea all’avanguardia del paese – l’S-400 – e il suo sistema balistico intercontinentale – lo Yars, che fa parte delle forze nucleari russe .

Secondo l’agenzia di stampa statale TASS, erano esposti 125 articoli di equipaggiamento militare.