Mosca. Prigozhin ha sfidato Putin. La domanda è come sia rimasto in vita così a lungo

AgenPress – Poco dopo la repressione dell’ammutinamento di giugno, 35 comandanti Wagner furono convocati per un incontro con Vladimir Putin. Putin ha detto di aver offerto loro la possibilità di continuare a combattere in Ucraina. Ma Yevgeny Prigozhin , il loro leader e finanziatore, non era d’accordo.

“Molti di loro hanno annuito” all’offerta, ha raccontato Putin. Ma Prigozhin… non ha visto la loro reazione e ha detto: ‘No, i ragazzi non saranno d’accordo con quella decisione.'”

Due mesi dopo, Prigozhin è morto , probabilmente assassinato, la sua morte è stata confermata da Putin giovedì dopo quasi un giorno di silenzio dopo l’incidente. Per molti addetti ai lavori russi, la domanda più grande è come abbia potuto sfidare Putin ed essere rimasto in vita così a lungo.

È stato Prigozhin a lanciare l’ammutinamento di giugno, rifiutando un ultimatum del ministero della Difesa di sottomettere i suoi mercenari all’esercito. Così facendo, ha lanciato la più grande sfida allo Stato russo da quando Boris Eltsin ordinò ai suoi carri armati di sparare sulla Casa Bianca di Mosca durante la crisi costituzionale del 1993.

“Il fatto stesso che Prigozhin sia esistito dopo il colpo di stato ha completamente stravolto la nostra comprensione del regime di Putin”, ha affermato Abbas Galyamov, consulente politico ed ex scrittore di discorsi di Putin. “La regola era che non puoi andare contro Putin. Per due mesi tutto fu sottosopra. Prigozhin ha creato un grosso problema a Putin, lo ha umiliato”.

Nei due mesi successivi all’ammutinamento, Prigozhin è stato filmato in Bielorussia mentre raccontava ai suoi mercenari che la condotta della guerra in Ucraina era una “vergogna” . È stato fotografato a margine di un vertice Russia-Africa , e poi è apparso questa settimana armato e in mimetica in Africa, dicendo che stava “rendendo la Russia ancora più grande in tutti i continenti”.

Forse ancora più importante, non è mai stato accusato di accuse penali dopo l’ammutinamento. Le sue aziende hanno continuato ad aggiudicarsi contratti di catering multimilionari e lui ha continuato a viaggiare tra Africa, Bielorussia e Russia sul suo jet Embraer fino allo schianto di mercoledì.

“Ha dato il segnale che era lecito andare contro Putin e che tutto andrà bene”, ha detto Galyamov.

Molti avevano la sensazione che ciò non sarebbe durato. Il direttore della CIA, William Burns, il mese scorso ha definito Putin un “apostolo della vendetta” e ha avvertito Prigozhin di non licenziare il suo assaggiatore di cibo.

Tuttavia, Prigozhin pensava di poter gestire un secondo atto. Costretto a lasciare l’Ucraina, si è dedicato a continuare il lucroso lavoro di Wagner in Africa, dove i suoi mercenari sono più attivi nella Repubblica Centrafricana, Libia, Mali e Sudan, paesi che hanno deboli relazioni con l’Occidente.

“L’intero progetto africano dipendeva completamente da lui”, ha detto Marat Gabidullin, ex comandante di Wagner e assistente di Prigozhin. “Era ancora molto ambizioso. Forse pensava di essere troppo importante per Putin. L’eccessiva sicurezza è sicuramente uno dei suoi difetti”.

“La decisione di uccidere Prigozhin è stata probabilmente presa fin dall’inizio dopo il colpo di stato, soprattutto tra i sostenitori della linea dura. Putin avrebbe potuto aver bisogno di essere convinto”.

Mercoledì, quando è arrivata la notizia della morte di Prigozhin, Putin stava salendo sul palco per un concerto di gala commemorativo dedicato all’80° anniversario della battaglia di Kursk.

“Putin si è preso il tempo necessario per valutare i danni”, ha detto Andrei Soldatov, giornalista russo ed esperto di servizi di sicurezza. “Ha deciso di usare questo ammutinamento come pretesto per affrontare gli estremisti”.

Al di là del Cremlino, la morte di Prigozhin probabilmente aiuterà a stabilizzare la rabbia tra i vertici militari, tra cui il capo della difesa, Sergei Shoigu, e il capo dello stato maggiore, Valery Gerasimov.

“L’eliminazione di Prigozhin è un fattore fortemente stabilizzante per l’attuale regime e per l’umore nell’esercito”, ha detto una fonte vicina al ministero della Difesa russo.

L’esercito russo aveva ampie motivazioni per uccidere Prigozhin. I suoi soldati hanno abbattuto diversi elicotteri e aerei durante la rivolta armata, uccidendo circa 15 aviatori. E le controversie di Wagner con i militari sulle munizioni si erano trasformate in una guerra di basso livello.

Un ex comandante militare russo rapito dalle truppe Wagner ha definito Prigozhin una “macchia di vergogna che è stata finalmente lavata via”.

La fonte della difesa ha detto: “Che Prigozhin sarebbe stato ucciso era chiaro dal momento della sua fallita rivolta di giugno. Anche se mi sarei aspettato che sarebbe stato spazzato via da qualche parte in Africa.

Piuttosto che un omicidio silenzioso il Cremlino ha chiaramente dimostrato di voler inviare un messaggio.