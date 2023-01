Mosca. Peskov accusa Johnson di “menzogna”. Nessuna minaccia di Putin di lanciare i missili sul Regno Unito

- Advertisement -

AgenPress – Una “menzogna”: così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito l’affermazione dell’ex premier britannico Boris Johnson secondo il quale il presidente russo Vladimir Putin avrebbe minacciato durante una telefonata di lanciare missili su Londra.

“Non c’è stata alcuna minaccia di uso dei missili. Parlando di minacce per la sicurezza della Russia il presidente Putin aveva evidenziato che nel caso di una adesione dell’Ucraina alla Nato, un potenziale dislocamento dei missili dell’Alleanza o degli Usa presso i nostri confini vorrebbe dire che qualunque missile potrà arrivare a Mosca in pochi minuti. Se questo passaggio è stato percepito in questo modo (da Johnson), allora si tratta di una situazione molto imbarazzante”.

Quella di Johnson “potrebbe essere una bugia deliberata, e quindi sorge la domanda sulle ragioni di una presentazione di tale versione degli eventi”, ha affermato Peskov. Oppure, ha aggiunto il portavoce, l’allora primo ministro britannico “di fatto non ha capito” di che cosa parlava Putin, “e allora mi viene un po’ di disagio per gli interlocutori del nostro presidente”.