Mosca. Navalny, la Russia restituisca la Crimea all’Ucraina e paghi i risarcimenti. Smantellare il regime di Putin

AgenPress – Alexey Navalny e il suo team hanno pubblicato una dichiarazione dettagliata sul loro sito web che delinea quella che Navalny ha definito la sua piattaforma politica, in vista del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

Nell’ambito della piattaforma, che ha riassunto in 15 punti , Navalny chiede il ripristino dei confini nazionali definiti nel 1991 e la restituzione della Crimea all’Ucraina. Navalny ha anche chiesto di pagare risarcimenti all’Ucraina.

“Consentitemi di ribadire che dovremo rimborsare l’Ucraina per tutti i danni causati dall’aggressione di Putin dopo la guerra”, ha affermato Navalny nella dichiarazione.

“Tuttavia, il ripristino delle normali relazioni economiche con il mondo civile e il ritorno alla crescita economica ci consentiranno di farlo senza interferire con lo sviluppo del nostro Paese”.

Secondo Navalny, “la Russia sta subendo una sconfitta militare” in Ucraina e “è stata la presa di coscienza di questo fatto che ha cambiato la retorica delle autorità dalle affermazioni secondo cui ‘Kyiv cadrà in tre giorni’ alle isteriche minacce di usare armi nucleari se la Russia perdere”, ha affermato.

Putin ha scatenato un’ingiusta guerra aggressiva contro l’Ucraina con ridicoli pretesti. Sta cercando disperatamente di dare a questa guerra lo status di “popolare”, cercando di rendere suoi complici tutti i cittadini russi, ma i suoi tentativi falliscono. Non ci sono quasi volontari per questa guerra, quindi l’esercito di Putin fa affidamento sui prigionieri e mobilitato con la forza.

Le vere cause della guerra sono i problemi politici ed economici all’interno della Russia, il desiderio di Putin di mantenere il potere ad ogni costo e la sua ossessione per la sua eredità storica. Vuole passare alla storia come “re conquistatore” e “raccoglitore di terre”.

“Le vite di decine di migliaia di soldati russi sono state insensatamente rovinate”.

La sconfitta militare finale può essere rinviata a costo della vita di altre centinaia di migliaia di persone mobilitate, ma nel complesso è inevitabile. La combinazione di “guerra aggressiva + corruzione + mediocrità dei generali + economia debole + eroismo e alta motivazione dei difensori” porta solo alla sconfitta.

Le false e ipocrite richieste di negoziati e di cessate il fuoco del Cremlino non sono altro che una valutazione realistica delle prospettive di un’azione militare.

Quali sono i confini dell’Ucraina? Lo stesso della Russia – riconosciuto a livello internazionale, definito nel 1991. Anche noi, Russia, li abbiamo riconosciuti allora. La Russia deve riconoscere questi confini già adesso. Non c’è niente da discutere. Quasi tutti i confini del mondo sono casuali e causano malcontento a qualcuno. Ma è impossibile lottare per il loro cambiamento nel 21° secolo. Altrimenti, il mondo precipiterà nel caos.

Lasciare in pace l’Ucraina e darle l’opportunità di svilupparsi come desidera la sua gente. Fermare l’aggressione, porre fine alla guerra e ritirare tutte le truppe russe dal territorio dell’Ucraina. Continuare la guerra è solo un’isteria di impotenza, ma fermarla è una mossa forte.

Insieme all’Ucraina, gli Stati Uniti, l’Unione Europea e la Gran Bretagna cercano modi accettabili per compensare i danni causati all’Ucraina. Ad esempio (dopo il cambio di potere in Russia e la fine della guerra), revocando le restrizioni sul nostro petrolio e gas, ma con la destinazione di parte dei proventi dall’esportazione di idrocarburi a titolo di risarcimento.

Indagare sui crimini di guerra in collaborazione con le istituzioni internazionali.

Perché è nell’interesse della Russia fermare l’aggressione di Putin?

Tutti i russi hanno una coscienza imperiale?

Questa è una stronzata. Ad esempio, la Bielorussia sta partecipando alla guerra contro l’Ucraina. Anche i bielorussi hanno una coscienza imperiale? No, hanno anche un dittatore al potere. In Russia, come in qualsiasi paese con prerequisiti storici per questo, ci saranno sempre persone con opinioni imperiali, ma questa è ben lungi dall’essere la maggioranza. Non c’è motivo di piangere e lamentarsi. Queste persone devono essere sconfitte alle elezioni, proprio come i radicali di destra e di sinistra vengono sconfitti nei paesi sviluppati.

La Russia ha bisogno di nuove terre?

La Russia è un paese enorme con una popolazione in declino e una provincia morente. L’imperialismo e il desiderio di impadronirsi di territori è la via più dannosa e distruttiva. Le autorità russe stanno ancora una volta distruggendo il nostro futuro con le proprie mani per far sembrare il paese più grande sulla mappa. Ma la Russia è già grande. Il nostro compito è salvare le persone e sviluppare ciò che abbiamo in abbondanza.

Come eredità di questa guerra, avremo un groviglio di problemi complessi e, a prima vista, quasi irrisolvibili. È importante determinare da soli che vogliamo davvero risolverli e quindi iniziare a farlo onestamente e apertamente. La chiave del successo sta nella comprensione che per la Russia e il suo popolo non solo sarà positivo, ma anche molto redditizio porre fine alla guerra il prima possibile: solo in questo modo possiamo iniziare a muoverci verso la revoca delle sanzioni, il ritorno di chi è partito, ripristinando la fiducia delle imprese e la crescita economica.

Sottolineo ancora una volta che dopo la guerra dovremo risarcire l’Ucraina per i danni causati dall’aggressione di Putin. Ma il ripristino delle normali relazioni economiche con il mondo civile e il ritorno alla crescita economica consentiranno di farlo senza interferire con lo sviluppo del nostro Paese.

Siamo in fondo e per emergere dobbiamo allontanarci da esso. Sarà moralmente giusto, razionale e redditizio.

Smantellamento del regime di Putin e della sua dittatura. Idealmente, attraverso libere elezioni generali e la convocazione di un’Assemblea costituente.

L’instaurazione di una repubblica parlamentare basata sulla successione del potere attraverso elezioni eque, magistratura indipendente, federalismo, autogoverno locale, completa libertà economica e giustizia sociale.

Consapevoli della nostra storia e delle nostre tradizioni, dobbiamo essere parte dell’Europa e seguire la via europea dello sviluppo. Non ne abbiamo altri e non abbiamo bisogno di altri.